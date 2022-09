Slachtoffers door peperdure ziekenhuissoftware in 'KRO-NCRV 2Doc: Dodelijke Zorg'

Iedereen die in Nederland naar het ziekenhuis gaat, verwacht de beste zorg. Maar wat als er fouten worden gemaakt door slecht functionerende software? Dat de software aangeeft dat je linkerborst afgezet moet worden in plaats van je rechterborst?

In de 'KRO-NCRV 2Doc: Dodelijke Zorg', onthullen artsen dat er ieder jaar mogelijk honderden patiënten in Nederlandse ziekenhuizen sterven door gebrekkige software.

Onderzoeksjournalist Wilfried Koomen (Beerput Nederland) onderzocht drie jaar lang de Nederlandse ziekenhuiszorg en deed schokkende ontdekkingen. Waarom betalen ziekenhuizen tientallen miljoenen aan leveranciers die falende softwarepakketten maken? Waarom nemen IT-bedrijven meldingen over sterfgevallen en andere levensbedreigende situaties niet serieus? Door de monopoliepositie van softwareleveranciers worden ziekenhuizen gegijzeld, wie het pakket aanschaft wordt een marionet in hun handen. Ambtenaren van het Ministerie van VWS spreken over 'IT-maffia'.

De grootste leverancier van ziekenhuissoftware is ChipSoft, dat 70% van de Nederlandse markt in handen heeft. Vorig jaar startte de Autoriteit Consument en Markt een onderzoek naar machtsmisbruik in de branche. De uitkomsten van het onderzoek laten op zich wachten, omdat een van de onderzochte partijen – vermoedelijk ChipSoft - publicatie van het voorlopige rapport wist te blokkeren via de rechter.

De Nederlandse gezondheidszorg kost ruim 100 miljard euro per jaar. Een groot deel van het zorggeld verdwijnt in de zakken van machtige en rijke bedrijven. Ziekenhuizen staan machteloos, de overheid staat erbij en kijkt ernaar. De 'KRO-NCRV 2Doc: Dodelijke Zorg' laat op ontluisterende wijze zien wat er gebeurt als de gezondheidszorg wordt overgelaten aan de markt.

Op donderdag 15 september staat in de Tweede Kamer de behandeling van de Wet Gegevensuitwisseling in de Zorg gepland, waarbij de bovenstaande problematiek wordt aangekaart.

'Dodelijke Zorg' is geregisseerd door Wilfried Koomen en geproduceerd door Talent United Film & Tv in samenwerking met KRO-NCRV.

'2Doc: Dodelijk Zorg', donderdag 15 september om 22.15 bij KRO-NCRV op NPO 2.