'Sint & De Leeuw': zondag speciale 'Busje Komt Zo!'

Geen Pakjesavond zonder 'Sint & De Leeuw'! In een speciale editie van het tv-programma 'Busje Komt Zo!' rijden Sinterklaas en Paul de Leeuw door het land. Paul heeft een grote touringcar, die bestuurd wordt door Martijn, de jongste touringcarchauffeur van Nederland.

Sint en Paul verrassen groot en klein met uiteenlopende cadeaus. Traditiegetrouw zorgen ze voor een fijne afsluiting van het heerlijk avondje.

Sint en Paul vieren een traditioneel Sinterklaasfeest op een bijzondere school. Ook is er een speciale editie van de straatprijs én heeft Sinterklaas een weerzien met een oude geliefde.

Voor het zover is, is komende donderdag 2 december weer een 'gewone' 'Busje Komt Zo!' te zien, om 21.25 uur op NPO 1. In deze aflevering bezoeken Paul de Leeuw en Hans Kesting Delta Budhi in Leeuwarden, eten ze een pannenkoek met Opa Marinus van 101 in Ommen en sluiten ze de boel swingend af.

'Sint & De Leeuw' is een coproductie van BNNVARA en MediaLane.

'Sint & De Leeuw', zondag 5 december om 21.25 uur bij BNNVARA op NPO 1.