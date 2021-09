Sinan Can gaat in gesprek met Europese IS'ers in '2Doc: Retour Kalifaat'

Sinan Can trekt door Noord-Syrië, waar de Islamitische Staat werd verslagen. Hij kreeg toestemming om met drie Europese gedetineerde IS'ers te spreken. De honderden gedetineerde Europese IS-ers daar willen terugkeren naar hun thuisland. De Koerden willen het liefst van deze gevangen af.

Ze hebben de situatie onder controle, maar zijn bang dat de gevangen IS'ers zullen ontsnappen. Voordat zij onder de radar verdwijnen, wil Sinan weten wat hen bewoog om zich aan te sluiten bij IS. Hoe denken zij nu over die ideologie? Wat is hun staat van haat en wat was hun aandeel in het beruchte kalifaat?

Sinan: 'Ik reis al tien jaar door het Midden-Oosten en heb tientallen IS-ers gesproken. Nooit toonde er eentje spijt. Ik wilde graag een paar van de gevangenen spreken, die terug willen naar Europa. Hebben ze de ideologie afgezworen of nemen ze die mee naar het Westen? Ik wil weten hoe ze denken over gerechtigheid ten opzichte van de slachtoffers.'

Twee jaar na het instorten van het zelfbenoemde Kalifaat ziet Sinan hoe de Syrische Koerden de brokstukken van een oorlog opruimen. Na de laatste veldslag in het stadje Baghouz in het noorden van Syrië namen de Koerden duizenden IS-ers gevangen, onder wie honderden Europese jihadisten. Zij zitten inmiddels twee jaar vast en willen terugkeren. Deze zomer haalde de Nederlandse autoriteiten Ilham B. uit Gouda op omdat de rechter haar proces dreigde stop te zetten. Sinan spreekt in Syrië met Nederlandse IS-vrouwen, die, net als Ilham B., hopen te worden opgehaald.

Ook gaat Sinan in gesprek met Yazidi-vrouwen, die net bevrijd zijn. Ze vertellen hem over de gruwelijke periode die zij hebben meegemaakt in de Islamitische Staat; bijvoorbeeld over hoe zij op een markt als slaven werden verkocht en werden meegenomen door IS-mannen. Eén van hen vertelt hoe haar tienjarige zusje voor haar ogen werd verkracht. De vrouwen kunnen niet terug naar hun eigen gemeenschap, omdat hun kinderen, die ze kregen uit hun gedwongen huwelijk met de IS-mannen, niet worden geaccepteerd.

'2Doc: Retour Kalifaat, de erfenis van een slagveld' is een film van Sinan Can en Daniëlle van Lieshout. Twee documentairemakers van BNNVARA, die zich al jaren bezighouden met het dossier van terrorisme en de radicale islam.

'2Doc: Retour Kalifaat, de erfenis van een slagveld' is op 27 september om 20.30 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2.