Shen-en probeert haar dromen uit te laten komen in 'In Real Life'

Twintigers van nu lijken volledig op te gaan in hun online identiteit en social media. De mooiste foto's en filmpjes komen voorbij op Instagram, Snapchat en Tiktok.

In de achtste aflevering van 'In Real life' is te zien hoe de vrouwelijke bewoners aankijken tegen hun eventuele kinderwens, die niet bij iedereen leeft. En probeert Shen-en haar dromen uit te laten komen door deze op te schrijven en het papier ritueel te verbranden.

'In Real Life', woensdag 25 november om 19.25 uur op NPO 3.