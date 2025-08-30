September wordt een maand vol must watch-shows op MTV, Nickelodeon en Comedy Central

Liefdesdriehoek, hartverscheurende onthullingen en donkere geheimen: 'Milo' sluit af met meer emotie dan ooit
zaterdag 30 augustus 2025

De zomer loopt op zijn einde, maar bij Paramount blijft het warm in september. Nick Jr., Nickelodeon, MTV, Comedy Central en Paramount Network trappen het nieuwe seizoen af met een flinke dosis muziek, premières en gloednieuwe afleveringen van geliefde programma's.

MTV


MTV VMA’s
Elk jaar vieren de MTV Video Music Awards de grootste artiesten en videoclips, met liveoptredens, prijzen en onvergetelijke momenten. Dit jaar gaat Lady Gaga op kop met maar liefst 12 nominaties. Ze maakt kans op onder andere Video of the Year, Artist of the Year en Best Album, en hoopt haar collectie van 18 eerder gewonnen VMA-awards verder uit te breiden.

Bekijk de VMA’s live en exclusief op MTV en Comedy Central in de vroege ochtend van maandag 8 september. De pre-show en rode loper starten om 01.00 uur, gevolgd door de liveshow om 02.00 uur. Herhalingen van de pre-show zijn te zien om 19.20 uur en de liveshow wordt opnieuw uitgezonden om 10.55 uur en 20.15 uur.

'Isle of MTV Malta'
Isle of MTV Malta, het grootste gratis muziekfestival van Europa en een absoluut hoogtepunt op de zomerse festivalagenda, keert in september 2025 terug met de meest onvergetelijke momenten van dit jaar! De headliners zijn niemand minder dan Damiano David, Ella Henderson en Alok. Mis het niet, bekijk de uitzending op zaterdag 13 september om 19.20 uur.

'Caught in the Act: Double Life'
'Caught in the Act: Double Life' volgt presentatrice Tamar Braxton terwijl ze mensen helpt die vermoeden dat hun partner een dubbelleven leidt. Samen met haar expert-team probeert ze de waarheid boven tafel te krijgen, de redenen achter het bedrog te begrijpen en te ontdekken waarom sommigen liever de waarheid verbergen dan ermee geconfronteerd worden. De première van het nieuwe seizoen is op dinsdag 23 september te zien om 22.00 uur. Daarna verschijnt er wekelijks op dinsdag om 22.00 uur een nieuwe aflevering.

Nick Jr. en Nickelodeon

Nick Jr. presenteert een splinternieuwe en spannende serie: 'Tim Rex in Space'. Tim reist samen met zijn broer Tommy, zusje Tia en beste vriend Triceratops Kai door de ruimte. Ze beleven knotsgekke avonturen, lossen kinderproblemen op met dino-creativiteit en ontdekken nieuwe planeten vol verrassingen.  De première is op maandag 29 september om 16.30 uur in Nederland en om 18.00 uur in Belgie. Daarna geniet je elke maandag t/m vrijdag van nieuwe afleveringen. 

Nickelodeon heeft ook een cadeau voor de kijkers: de gloednieuwe animatieserie 'Wylde Pak'. In 'Wylde Pak', wennen de halfbroer en -zus Jack en Lily aan het samenleven terwijl ze helpen in het familiebedrijf voor huisdieren. Samen ontdekken ze thema’s als cultuur, identiteit en nieuwe gezinsvormen, met steun van hun ouders en oma. Bekijk de première op maandag 29 september om 17.30 uur. Daarna zie je een nieuwe aflevering van maandag t/m vrijdag.

Paramount Network

Mental Health movie week
Bij Paramount Network bekijk je altijd het beste van Hollywood. Tijdens deze speciale filmweek duiken we in de wereld van intense emoties, complexe personages en meeslepende verhalen. Van tijdloze klassiekers tot moderne meesterwerken—deze films laten je voelen, denken en soms zelfs twijfelen aan de realiteit.

De selectie bestaat uit: 'Good Will Hunting', 'The Talented Mr. Ripley', 'A Beautiful Mind', 'Forrest Gump', 'One Flew Over the Cuckoo's Nest', 'Shutter Island', 'The Truman Show', 'Joker' en 'Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)'.

Bekijk deze bijzondere films van maandag 15 t/m zondag 21 september, elke avond om 20.00 uur op Paramount Network.

Comedy Central

'Last Man Standing'
Het negende en laatste seizoen van 'Last Man Standing' brengt een hartverwarmend afscheid vol humor, grote mijlpalen en emotionele momenten. Terwijl Mike Baxter en zijn familie nieuwe uitdagingen aangaan, worden langlopende verhaallijnen afgerond en staat de kracht van familie centraal. Een perfecte afsluiting voor fans! Te zien vanaf maandag 1 september om 20.30 uur.  Daarna kijk je elke maandag een gloednieuwe aflevering om hetzelfde tijdstip.


