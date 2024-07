Seizoen 4 van de Amerikaanse hitserie 'The Chosen' nu bij de EO te zien

Vanaf nu is het indrukwekkende vierde seizoen van 'The Chosen' te bingen bij de EO op NPO Start. In mei waren de eerste twee afleveringen van dit nieuwe seizoen in bioscopen door heel Nederland te zien. Dat leverde volle zalen op.

Nu zijn alle acht nieuwe afleveringen van de serie over Jezus’ leven te zien bij de EO. In Amerika wordt ondertussen alweer het volgende seizoen van 'The Chosen' opgenomen.

Seizoen vier begint met de gruwelijke dood van Johannes de Doper. Koning Herodes laat de profeet die de komst van Jezus aankondigde, vermoorden. Het verhaal speelt zich af tegen het decor van de rivaliteit tussen de heersende macht van het Romeinse rijk en de religieuze autoriteit van de Joodse Hoge Raad (Sanhedrin). Net als in andere seizoenen worden Bijbelverhalen vervlochten met scenes die fictief zijn, maar zo dicht mogelijk tegen de historische verhalen aanliggen. De makers schrijven deze verhaallijnen om de karakters van de discipelen te verdiepen. Daardoor ontwikkelt het verhaal zich op een manier die verrassend is, maar ook meer context kan geven.

Het is lastig voor de volgelingen om te begrijpen wat Jezus volgen werkelijk inhoudt. Tegen de vooravond van het Joodse Pesach komt Jezus steeds meer alleen te staan en groeit de argwaan van Romeinse en Joodse macht. Trouw en geloof worden op de proef gesteld en de spanningen lopen hoog op. Andere bekende Bijbelverhalen die voorbijkomen zijn de opwekking van Lazarus uit de dood en de intocht van Jezus in Jeruzalem.

Relevantie

Arjan Lock, directeur van de EO: ''The Chosen' is het grootste wereldwijd gecrowdfunde mediaproject ooit, dus het ligt voor de hand dat in Nederland de EO deze serie over het leven van Jezus omarmt. Het mooie van 'The Chosen' is dat Jezus langszij komt in de verhalen. De personages rond Jezus staan centraal en we zien hoe Jezus mensen heeft veranderd. Deze insteek geeft de kijker de ruimte de vraag te stellen wat de relevantie van Jezus voor het leven van alledag is.'

Over 'The Chosen'

De indrukwekkende serie 'The Chosen' gaat over het leven van Jezus en zijn volgelingen. De serie zal bestaan uit zeven seizoenen en is ontstaan vanuit het verlangen om het verhaal van Jezus te vertellen op een manier die zowel authentiek als relevant is. De serie is wereldwijd al door meer dan 200 miljoen mensen bekeken.

Afleveringen seizoen 8

Beloftes

Een bedwelmende dans leidt ertoe dat Herodes een einde maakt aan het leven van Johannes de Doper. Maar niets of niemand kan voorkomen dat hij de heerlijkheid van zijn Heer ingaat.

Bekentenissen

Jezus begint zijn kerk op onheilige grond en Simon spreekt openlijk over de ware identiteit van Jezus. Ook krijgt hij een nieuwe naam. Maar kan de nieuwe Petrus oud zeer vergeven?

Bloedmaan

Jezus geneest een blinde man op Shabbat en haalt zich daarmee de woede van Joodse religieuze leiders op de hals. Gaius gaat tegen een bevel van Quintus in. Hierdoor neemt Quintus het heft in handen en dat kost een leven.

Stilte vooraf

Thomas is ontroostbaar na de gewelddadige dood van Ramah. Intussen komen de laatste dagen van Jezus bediending op aarde nu dichterbij. De discipelen zijn zoekende naar hun plek en een Romeinse leider komt met een nederig verzoek.

Zitten, dienen en bedriegen

Romeinse soldaten vragen de discipelen om hun wapenuitrusting te dragen, maar Jezus gaat hierin een stap verder. De bediening van Jezus gaat een andere kant op dan Judas had verwacht en uit frustratie bezoekt hij een oude vriend om advies te vragen.

Toewijding

Jezus en de discipelen vieren Chanoeka. Mattheus confronteert Judas met onregelmatigheden en het feest loopt uit op een gevecht en vervolgens een vlucht. De discipelen weten te ontkomen maar een vriend van hen vergaat het minder goed.

Het laatste teken

Jezus wekt Lazarus uit de dood op en zet een reeks gebeurtenissen in gang die tot Zijn eigen dood zullen leiden.

Nederig

Jezus weigert om zich te gedragen en eruit te zien als een Messias, zoals iedereen verwacht. Met Palm Pasen rijdt Hij de stad binnen op een ezel in plaats van op een paard. Hij arriveert als een lam in plaats van een leeuw.

‘The Chosen’, vanaf nu te streamen bij de EO op NPO Start.