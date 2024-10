Seizoen 3 van 'Evil' in november op STAR Channel

'Evil' is een psychologisch mysterie dat de oorsprong van het kwaad onderzoekt langs de scheidslijn tussen wetenschap en religie.

NIEUW SEIZOEN

EVIL S3

Een sceptische forensisch psycholoog (Katja Herbers) voegt zich bij een priester-in-opleiding en een timmerman om de achterstand van de kerk met veronderstelde wonderen, demonische bezittingen en onverklaarde verschijnselen te onderzoeken en te beoordelen.

Vanaf 5 november, elke dinsdag om 21.00 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN

THE EQUALIZER S4

In het vierde seizoen van 'The Equalizer' worden McCall en haar team geconfronteerd met persoonlijke en professionele uitdagingen, waaronder de ontvoering van Mel, een dreiging vanuit McCall's CIA-verleden en Dante's nieuwe baan in Los Angeles. Ondertussen ontstaan er spanningen in de familie wanneer geheimen aan het licht komen en Aunt Vi's relaties op de proef worden gesteld.

Vanaf 20 november, elke woensdag om 21.00 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN

SELLING HOUSES AUSTRALIA S8

De vastgoedexpert Andrew Winter brengt zijn populaire Britse/Europese serie naar Australië om huiseigenaren te helpen hun winst te maximaliseren en snel te verkopen. In het achtste seizoen werkt hij onder meer met een overvolle cottage, een huis vol middeleeuwse chaos en een Spaanse hacienda uit de jaren '70 aan het strand. Winter adviseert over prijs, presentatie en strategie om kopers dichter bij een deal te brengen.

Vanaf 13 november, elke werkdag om 17.00 uur op STAR Channel.

ONGOING

LAW & ORDER: ORGANIZDED CRIME S4

Na zijn vertrek bij de Special Victims Unit keert rechercheur Elliot Stabler terug bij de politie van New York, om zich aan te sluiten bij een nieuwe taskforce van misdaadbestrijding. Stabler krijgt te maken met grote veranderingen op werk en bij het thuisfront nadat hij terugkomt van een undercoveroperatie. Sergeant Bell huurt een adviseur in die met AI hun manier van onderzoek doen op zijn kop kan zetten.

Elke woensdag een dubbele aflevering, vanaf 20.05 uur op STAR Channel.

ONGOING

CHUCKY S3

In zijn oneindige zucht naar macht heeft Chucky zich in seizoen 3 naar binnen gewerkt in het Witte Huis, bij de machtigste familie ter wereld. Hij sluit vriendschap met de eenzame zoon van de president van de Verenigde Staten. Maar hoe is Chucky hier terechtgekomen? Wat zijn zijn duistere plannen? En hoe kunnen Jake, Devon en Lexy de moordzuchtige pop bereiken in het best beveiligde huis ter wereld om hem te stoppen? Ondertussen staat Tiffany voor haar eigen problemen, nu de politie haar op het spoor is na de moorddadige aanval van “Jennifer Tilly” vorig seizoen.

Elke maandag om 21.00 uur op STAR Channel.

ONGOING

GREY'S ANATOMY S3



Het leven wordt heftiger voor de artsen en co-assistenten van Seattle Grace Hospital.

De liefde, de ruzies, het verlies en de drama bereiken dit seizoen een nieuw hoogte punt. Meredith komt voor veel moeilijke keuzens te staan, Izzy heeft het zwaar met haar verlies, Christina komt nieuwe relatie problemen tegen en George en Alex moeten in qarantaine. De co-assistenten maken dit en meer mee terwijl ze hun patienten blijven helpen.

Elke zondag een dubbele aflevering vanaf 21.00 uur op STAR Channel.