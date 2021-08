Sean Bean en Stephen Graham schitteren in september bij BBC First

BBC First, de best bekeken buitenlandse dramazender, zorgt voor een spannende back to reality in september met maar liefst vijf nieuwe series. 'Time', 'Mad Dogs' seizoen 2, 'Shadow Line' en 'Mapp & Lucia' worden voor het eerst in de Benelux uitgezonden, en het 15de en 16de seizoen van 'Silent Witness' worden voor het eerst op BBC First uitgezonden.

De vierdelige thrillerserie 'Time', geschreven door BAFTA en Emmy award-winnende schrijver Jimmy McGovern ('Moving On', 'Accused', 'Broken', 'The Street', 'Cracker'), vertelt het emotionele en spannende verhaal van het Britse gevangenisleven en de impact die het heeft op iedereen die hierbij betrokken is. De twee hoofdpersonages gespeeld door topacteurs Sean Bean ('Game of Thrones'), als gevangene, en Stephen Graham ('Boardwalk Empire') als cipier, worstelen met schuld, vergeving en onmogelijke keuzes.

Toen we Woody (Max Beesley; 'Suits', 'Homeland'), Baxter (John Simm; 'Life on Mars', 'Human Traffic', 'Seks Traffic') en Rick (Marc Warren; 'Band of Brothers', 'State of Play', 'Wanted') voor het laatst zagen, vertrokken ze haastig uit de villa in Mallorca, terwijl een vrouwelijke agent (neergeschoten door Quinn - Philip Glenister; 'Kingdom of Heaven', 'Life on Mars') dood achterbleef in het zwembad. Quinn bleef achter om de gevolgen te dragen. En dat was het dan, dachten wij, voor deze veertigers die per ongeluk verwikkeld waren geraakt in een drugsdeal en moord.

'The Shadow Line' is een misdaadthriller waarin de werelden van vier individuen met elkaar verweven raken na de moord op drugsbaron Harvey Wratten. Naarmate de werking van de drugsoperatie van Wratten zich begint te ontrafelen, wordt het web van intriges complexer en vervaagt de lijn tussen goed en kwaad.

In deze nieuwe bewerking van E.F. Benson's 'Mapp & Lucia' boeken is het 1930 en bevinden we ons in het pittoreske dorpje Tilling, vlakbij de Engelse kust en waar alles vredig lijkt. Maar de excentrieke inwoners leven in een wereld die bol staat van de roddels, onbezonnenheid en kleinzieligheid, met Miss Elizabeth Mapp die vanuit haar centraal gelegen huis Mallards over hen allen regeert als een onverkozen leider.

In 'Whitstable Pearl', gebaseerd op de geliefde romans van Julie Wassmer, 'The Whitstable Pearl Mysteries', zien we hoe het leven van Pearl Nolan (Kerry Godliman; 'After Life') drastisch verandert na een grote nieuwe stap die ze neemt in haar carrière. 'Whitstable Pearl' is een bewerking van de Noorse filmmaker Øystein Karlsen, die ook 'Lilyhammer' en 'Exit' op zijn naam heeft staan. Naast Kerry Godliman zien we ook Howard Charles ('Shadow & Bone', Alex Rider) en Frances Barber ('Silk') op het scherm.

Een meervoudig bekroonde Britse drama-klassieker over een team van forensisch pathologen die moeilijke zaken oplost, is terug voor een 15de en 16de seizoen. Met zijn altijd boeiende en fantasierijke scripts is 'Silent Witness' een van de meest succesvolle en langstlopende drama's van de BBC.

'Time' gaat in première bij BBC First op woensdag 1 september om 21.30 uur

Na een verkeerde beslissing wordt Mark (Sean Bean) veroordeeld tot een gevangenisstraf. De ongekende realiteit van het gevangenisleven, waar zijn kwellende gedachten zijn enige toevluchtsoord zullen zijn, staat hem te wachten. Ook de hoofdcipier Eric (Stephen Graham), die streng, maar rechtvaardig is voor zijn gevangenen, komt ook in een spannende situatie terecht. Eric wordt in het nauw gedreven en moet keuzes maken die ingaan tegen zijn eigen normen en waarden. Daardoor riskeert hij de veiligheid van zijn gevangenen, collega's én familie. Een verhaal over schuld en vergeving, straf en boetedoening. Zowel Eric als Mark zitten gevangen in hun verleden en zijn onzeker over hun toekomst. Zullen ze de kracht vinden om verder te gaan?

'Mad Dogs' seizoen 2 start op vrijdag 3 september om 20.00 uur op BBC First

Een onverwachte wending zorgt er echter voor dat de vier vrienden herenigd worden op Ibiza, waar ze hun duistere reis verderzetten en opnieuw een bijzondere vorm van naïviteit tentoon spreiden. Spaarzame dialogen en weinig actie leiden in dit tweede seizoen toch een verrassende, onverwachte en veelbelovende slotscène. Bovendien is het een uitgelezen kans om Beesley, Simm, Warren en Glenister samen te zien acteren.

'The Shadow Line' gaat in première bij BBC First op donderdag 9 september om 20.30 uur

Een agent met een kogel in zijn hersenen wiens geheugenverlies hem doet twijfelen over zijn eigen morele kompas. Een drugsbaron die gedreven wordt door een persoonlijke tragedie en alles riskeert voor een laatste deal. Een briljant doch dodelijk meesterbrein die geleidelijk uit de schaduw opduikte en het verhaal tot een schokkende climax brengt. Dat zijn de ingrediënten voor 'The Shadow Line'; een intelligente en aangrijpende samenzweringsthriller die in zes episodes tot diep in het hart van de mensenlijke moraal doordringt.

'Mapp and Lucia' start op donderdag 21 september op 21.00 uur op BBC First

Mapp heeft nog meer reden dan gewoonlijk om zich te verkneukelen, want ze staat op het punt een nieuwe huurder te ontvangen in haar geliefde huis Mallards. Mevrouw Emmeline Lucas, bij haar vrienden bekend als Lucia, heeft besloten op vakantie te gaan in Tilling en lijkt de perfecte gast, een nieuwe trofee waarmee Mapp door de stad kan paraderen bij al haar vrienden. Maar deze keer heeft ze te veel hooi op haar vork genomen. Lucia is net zo'n snob als Mapp en hoewel het niet van nature in haar zit, zet Lucia op een brutale manier de inwoners van Tilling naar haar hand.

Een sluwe Mapp plant echter wraak en zo begint een reeks heerlijke gevechten over kaartavonden, tuinfeesten, kunstwedstrijden en zelfs de bijzondere yogales als de twee vrouwen het tegen elkaar opnemen in hun strijd om de opperheerschappij van Tilling. Dit is geen vrolijk tijdverdrijf, dit is oorlog. Moge de slechtst opgevoede vrouw winnen!

'Whitstable Pearl' gaat in première vanaf 27 september om 21.00 uur op BBC First

Pearl Nolan (Kerry Godliman), een lokale restauranthoudster die gekend staat om haar groot hart voor iedereen, start een lokaal detectivebureau vanuit haar eigen restaurant. In een eerdere carrière volgde ze reeds een politieopleiding, dus is dit geen onlogische stap voor Pearl.

Al snel geraakt ze verwikkeld in haar eerste zaak wanneer ze het lichaam ontdekt van haar goede vriend Vinnie. Pearl vormt een onwaarschijnlijk sterk team met DCI Mike McGuire (Howard Charles), de nieuwe lokale politiechef die uit Londen is overgekomen om zo aan zijn verleden te ontsnappen. Wanneer een tweede lichaam opduikt, wordt Pearl meegesleurd in de duistere kant van het pittoreske stadje dat ze haar thuis noemt.

'Silent Witness' Seizoen 15 en 16 zijn vanaf september te zien op BBC First

Seizoen 15 wordt vanaf 4 september elke vrijdag en zaterdag om 21.00 uitgezonden. Seizoen 16 gaat vanaf 25 september om 21.00 uur van start, elke vrijdag en zaterdag.

In het 15de seizoen moet het team het seksueel misbruik van minderjarige meisjes aanpakken, de confrontatie aangaan met een vrouwelijke seriemoordenaar, een familievernietiging blootleggen en een exorcisme onderzoeken. Dit is het laatste seizoen van Tom Ward, die sinds 2002 het personage van forensisch patholoog Dr Harry Cunningham voor zijn rekening nam.

In seizoen 16 maken we kennis met forensisch wetenschapper Jack Hodgson, een rol van David Caves. Jack is een van de jongste forensische wetenschappers van het land; ontwapenend, recht voor de raap en snel van begrip. Wat hij mist aan ervaring, maakt hij meer dan goed met talent en toewijding.

Naast David Caves speelt Liz Carr de rol van forensisch laborante Clarissa Mullery. Jack en Clarissa hebben een succesvolle werkrelatie en zij heeft een cruciale rol gespeeld in zijn carrièreontwikkeling. Hij heeft haar overgehaald om bij hem in het Lyell Centre te komen werken: zij is de enige persoon die echt door zijn mannelijke bravoure heen kan dringen en hem kan laten luisteren, hem met beide benen op de grond houdt en een aantal van zijn wildste theorieën de wereld uit helpt.

'Silent Witness: Legacy' is een tweedelig verhaal geschreven door Steven Gallagher voor seizoen 16 van de show, won de prijs voor Best TV Drama op The European Science TV and New Media Awards 2013.

