Scooby-Doo en raad de clou is terug met gloednieuwe afleveringen

Foto: Boomerang - © Media Tornado 2020

Op 20 april zijn Scooby-Doo en de Mystery Inc. bende terug op je favoriete TV-zender Boomerang met gloednieuwe afleveringen van 'Scooby-Doo en Raad de Clou'.

Griezel mee wanneer de dappere vrienden spannende mysteries oplossen. Tijdens dit seizoen maken zelfs verschillende beroemheden hun opwachting om de vrienden te helpen. Stap samen met Scooby, zijn vrienden en de beroemheden aan boord van de Mysterie Machine en maak je klaar voor avontuur!

Scooby-Doo en de Mystery Inc. bende maken opnieuw hun opwachting met tal van nieuwe avonturen in een moderne setting en met een humoristische twist! In 'Scooby-Doo en Raad de Clou' komen gloednieuwe spannende mysteries langs die moeten worden opgelost. Verschillende beroemdheden maken hun opwachting, zo zijn de stemmen van niemand minder dan Barry Allen ('The Flash'), Steve Buscemi ('Fargo', 'Boardwalk Empire') en cabaretier Jeff Dunham te horen.

Kijk de gloednieuwe afleveringen van 'Scooby-Doo en Raad de Clou' vanaf 20 april om 19.00 uur, alleen bij Boomerang.