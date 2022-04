Schoonmaker Tugrul is terug met een tweede reeks van 'Niet Normaal Vies'

Uit de hand gelopen verzamelingen, kamers waar maandenlang een onontdekt lichaam heeft gelegen, volgepoepte badkuipen: noem het en Tuğrul Çirakoğlu ruimt het op en maakt het schoon.

Met zijn gespecialiseerde schoonmaakbedrijf loopt hij constant tegen de minder mooie kanten van het leven op: eenzaamheid, verslaving, ziekte en dood. In de tweede reeks van de docuserie gaat Tuğrul ook actief op zoek naar mensen voor wie zijn hulp nog niet te laat komt en die hij aan een frisse nieuwe start kan helpen. Zijn hart breekt voor hen. Hoe houdt hij het vol om oog in oog te staan met de problematiek van de maatschappij en hoe gaat hij hiermee om?

Vaak komt hulp te laat en daar wil Tuğrul verandering in brengen. Zeker voor mensen die om zijn hulp durven te vragen, steekt hij graag zijn handen uit de mouwen. In de eerste aflevering schiet Tuğrul Erik te hulp, een 24-jarige jongen die in een vervuild huis woont. Door de pandemie is het probleem hem tot boven zijn hoofd gegroeid. Erik staat symbool voor een grotere, onzichtbare groep jongeren die achter gesloten deuren dreigen te vervuilen. Tuğrul laat zien wat er kan gebeuren als er geen hulp wordt ingeschakeld. Gelukkig trekken zijn vrienden trekken op tijd aan de bel en doen Tuğrul en zijn collega’s er alles aan om hun vriend een frisse start te bezorgen.

'Niet Normaal Vies' is een coproductie van IDTV en BNNVARA.

'Niet Normaal Vies' is vanaf woensdag 6 april wekelijks om 21.15 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.