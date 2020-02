'Say Yes To The Dress America' op TLC

Fashion designer Randy Fenoli maakt in de nieuwe serie Say Yes To The Dress America de ultieme road-trip door Amerika. Hij reist het hele land door om bruiden te verrassen die zich hadden opgegeven om hun staat te vertegenwoordigen tijdens het grootste trouw-event van het jaar!

Amerika is zo divers dat bruiden uit de ene staat een hele andere smaak kunnen hebben dan bruiden uit een andere. Wat als we die nu eens allemaal bij elkaar brengen op één podium, dacht bruidsjurkengoeroe Randy Fenoli.

De bruidsparen trouwen allemaal tegelijk op een groots evenement op een bijzondere locatie in New York City, met Randy als de speciale ceremoniemeester. Vooraf krijgen de bruiden een VIP-behandeling in bruidsboetiek Kleinfeld waar ze een keuze mogen maken uit een zorgvuldig geselecteerde collectie van prachtige jurken, waar ze bijna overal wel ja tegen willen zeggen.

Toch mogen ze er samen met Randy maar eentje uitkiezen, zodat ze straks kunnen schitteren tijdens hun unieke bruiloft in New York.

'Say Yes To The Dress America', vanaf dinsdag 18 februari om 19.30 uur op TLC.