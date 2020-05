Sander Lantinga onderzoekt 'Mysterie Legendarische Duo's'

Sander Lantinga vormt op de kop af vijftien jaar een succesvol radioduo met Coen Swijnenberg. Hij weet niet beter dan dat hij het beste opereert in een duo. Maar klopt dit wel?

Zou Sander ook zonder Coen kunnen? Wat doet zo'n duoschap met iemand en hoe ervaren andere koppels zo'n intensief samenzijn? Om antwoorden op deze vragen te krijgen, portretteert Sander een aantal van de meest bekende en legendarische duo's van Nederland. De serie geeft hiermee een inkijkje in de psychologie die schuilgaat achter hun succes en de valkuilen die de duo's tegenkomen. Daarnaast reflecteert Sander met een therapeut op zijn relatie met Coen. Ook met Rámon Verkoeijen vormde Sander ooit een succesvol duo als 'De Klusjesmannen'. In dit programma voerden ze jarenlang op humoristische wijze verschillende baantjes uit.

Kan Sander deze speciale chemie ook met andere BN'ers hebben? Om dat te onderzoeken, blaast Sander 'De Klusjesmannen' nieuw leven in. Tik 'm aan ouwe!

Sander: 'Na vijftien jaar huwelijk vragen de beste stellen zich af: hoe staan we ervoor? In deze serie stel ik mezelf ook die vraag. Want is een duo zijn nu een vloek of een zegen? Altijd rekening moeten houden met de ander kan lastig zijn. Maar het kan juist ook het beste resultaat opleveren. Door met andere bekende duo's hierover in gesprek te gaan, hoop ik het mysterie te ontrafelen van wat een duo nu echt succesvol en legendarisch maakt.'

In de eerste aflevering spreekt Sander met televisieduo Carlo Boszhard en Irene Moors. Zij vertellen openhartig over hun wederzijdse irritaties. En met Arjan Ederveen, beter bekend als Theo van het legendarische duo Theo en Thea, praat Sander over de wrok die Arjan voelde toen zijn samenwerking met Tosca Niterink stopte. Angela de Jong vertelt over succesvolle televisieduo's door de jaren heen en Sander gaat met Bram Krikke als Klusjesmannen aan de slag op de Zaanse Schans.

In de tweede aflevering gaat Sander in gesprek met muziekduo's Nick en Simon en met Charlie Lownoise en Mental Theo. Leo Blokhuis deelt zijn herinneringen aan legendarische muziekduo's en Sander voert met Gerard Ekdom klusjes uit bij een autogarage.

In de derde aflevering komen bekende comedyduo's aan bod. Hiervoor spreekt Sander met Rundfunk en Veldhuis en Kemper. Cabaretkenner Jaques Klöters vertelt Sander meer over succesvolle comedyduo's en Sander voert met Kees Tol klusjes uit op een zorgboerderij.

In de vierde aflevering vertellen tennissers Paul Haarhuis en Jacco Eltingh en turnzusjes Sanne en Lieke Wevers over hoe het is om een sportduo te zijn. Sportkenner Mart Smeets deelt zijn visie over legendarische sportduo's door de jaren heen.

'Sander en het Mysterie van de Legendarische Duo's' is een coproductie van Witte Geit en BNNVARA.

'Sander en het Mysterie van de Legendarische Duo's', vanaf maandag 25 mei wekelijks om 20.55 uur bij BNNVARA op NPO 3.