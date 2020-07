Roze babynieuws in 'Een Huis Vol in Quarantaine'

Roze babynieuws voor de familie Kraan! We maken kennis met de in coronatijd geboren Sara. Helaas ervaart Linda haar kraamperiode door alle coronamaatregelen niet als een roze wolk en moet ze zich ook nog eens verplicht weten te transformeren tot juf n politieagent.

De liefde hangt in de lucht in Duitsland. Nu de zwangerschap van schoondochter Chayenna vordert hebben zij en Miguel besloten om te gaan trouwen! Hoog tijd om op jacht te gaan voor een jurk en een pak! Niet alleen de praktische zaken worden onder de loep genomen, maar vader Rob vindt het ook belangrijk zijn zoon wat vaderlijk advies mee te geven.

De Quaedackers gaan op pad om hun oma te verassen na lange tijd. Maar of de reis in coronatijd zo soepel verloopt is nog maar de vraag. En hoe denkt oma eigenlijk over dit volledig onverwachte bezoek?

'Een Huis Vol', dinsdag 21 juli om 19.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.