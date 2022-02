Rose (10) uit EO's 'Hallo, ik heb kanker' in actie voor nieuwe kraal aan Kanjerketting

Rose (10) is een van de deelnemers aan het EO-programma 'Hallo, ik heb kanker'. Met een vlogcamera legt zij de mooie en minder mooie momenten van haar leven met kanker vast.

In dit seizoen was o.a. te zien hoe Rose in actie komt voor een nieuwe kraal aan de Kanjerketting. Het is haar wens om een Kanjerkettingkraal te realiseren voor alle kinderen met kanker waarvan het haar weer gaat groeien. Is het haar gelukt om 10.000 euro in te zamelen en deze kraal mogelijk te maken?

Rose is gedreven en een ondernemer in spe. Ze zit in de laatste fase van haar behandeling voor lymfeklierkanker. Een intensief eerste jaar met verschillende chemokuren zorgden niet alleen voor een lange Kanjerketting maar ook voor veel bijwerkingen, zoals het uitvallen van haar haren. Op het moment dat haar haren weer begonnen te groeien vond Rose het raar dat er geen Kanjerkettingkraal bestaat voor deze mijlpaal.

EO-presentatrice Anne-Mar Zwart over de actie van Rose: 'Ik ben mega trots op Rose en de actie die ze heeft opgezet. Het is zo’n lief klein grietje, maar ze laat zien dat hoe jong of ziek je ook bent dat je van iets negatiefs iets positiefs kan maken. Daar krijg ik tranen van in m’n ogen.'

Kanjerketting

De Kanjerketting is een initiatief van Vereniging Kinderkanker Nederland. Ieder jaar krijgen 600 kinderen in Nederland de diagnose kanker. Wanneer je kanker hebt, krijg je bij iedere behandeling of mijlpaal een kraal: bijvoorbeeld bij een chemokuur, een bestraling, bij een vreselijke rotdag of een supergoede dag. Er is een kraal voor als je haar uitvalt, dat is een petje. Maar er is nog geen kraal voor als je haar weer aangroeit. Als het aan Rose ligt komt daar dus verandering in.

Aanstaande zondag, in de afsluitende talkshow, blikt EO-presentatrice Anne-Mar Zwart met deelnemers Rose, Kelsie, Olivier en Marleen terug op dit seizoen van 'Hallo, ik heb kanker' en is te zien of Rose haar doel heeft bereikt.

Over 'Hallo, ik heb kanker'

'Hallo, ik heb kanker' is wekelijks te zien bij de EO op NPO Zapp. Alle afleveringen tot nu toe zijn terug te zien via NPO Start.

'Hallo, ik heb kanker', zondag 13 februari om 17.45 uur bij de EO op NPO Zapp.