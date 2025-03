Roos Moggré is vrijdag 'De Geknipte Gast'

Foto: BNNVARA - © Nozem Films 2021

Roos Moggré (43) neemt plaats in de kappersstoel van Eus. Ze is presentatrice, columniste en auteur van 'Altijd Blijven Scheren', een boek over mentale problemen bij succesvolle mannen.

Haar carrière begon op haar 20e als radioverslaggever. Inmiddels is ze een van de vaste gezichten van 'EenVandaag'. In haar loopbaan heeft Roos tegenslagen gekend. Zo kreeg ze in 2011 te maken met een burn-out en paniekaanvallen. In 2024 sprak ze zich uit over grensoverschrijdend gedrag bij WNL, de omroep waar ze tussen 2014 en 2018 werkte. In gesprek met Eus blikt ze terug op haar carrière, haar veerkracht en de lessen die ze onderweg leerde.

'De Geknipte Gast', vrijdag 28 maart om 21.05 uur bij BNNVARA op NPO 2.