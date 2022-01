'Rooijakkers Over De Vloer' met Diederik Ebbinge en Roosmarijn Luyten

In de vierde aflevering van 'Rooijakkers Over De Vloer' gaat Art langs bij acteurskoppel Diederik Ebbinge en Roosmarijn Luyten. Hij wordt nog altijd aangesproken als Meester Anton uit 'De Luizenmoeder' en zij staat binnenkort als Rachel Hazes op de planken.

Art krijgt een exclusief kijkje achter de schermen bij 'Hij Gelooft in Mij'. Diederik vertelt open over zijn burn-out én over zijn gave om te kunnen stoppen op zijn hoogtepunt. Thuis ziet hij hoe de twee na achttien jaar nog altijd stapelgek op elkaar zijn, maar als Art vraagt naar het geheim van deze relatie krijgt hij niet zomaar het antwoord…

'Rooijakkers Over De Vloer' wordt geproduceerd door TIN CAN en is wekelijks op woensdag om 21.30 uur te zien bij RTL 4.