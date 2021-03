Rick Nieman ontvangt minister-president Mark Rutte in 'WNL Op Zondag'

Demissionair minister-president en VVD-lijsttrekker Mark Rutte is te gast bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'. In aanloop naar de verkiezingen ontvangt Rick Nieman de lijsttrekkers en legt ze een aantal duivelse dilemma's voor.

VVD-leider Mark Rutte over de stand van het land en zijn plannen voor het herstel van de economie.

De Olympische én Paralympische chef de mission Pieter van den Hoogenband en Esther Vergeer zijn te gast in 'WNL Op Zondag'. Over de voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokyo. En welke Hollandse olympiërs moeten we in de gaten houden?

Trendwatcher Farid Tabarki van Studio Zeitgeist is te gast bij Rick Nieman. Over de vraag; Wat kan Nederland leren van Israël? Israël loopt niet alleen voorop met het openen van de economie na corona, maar ook met start-ups en innovaties.

Media-ondernemer Sjuul Paradijs is te gast in 'WNL Op Zondag'. Nog een paar dagen tot de verkiezingen, wat is de mediaman opgevallen in de campagnes en in de media?

'WNL Op Zondag', zondag 14 maart om 10.00 uur op NPO 1.