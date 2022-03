Richard Groenendijk en Janny van der Heijden te zien in 'Zin in Zappelin'

In het bekende AVROTROS-kinderprogramma 'Zin in Zappelin' maken cabaretier/presentator Richard Groenendijk en presentatrice/culinair journalist Janny van der Heijden binnenkort hun opwachting. Vanaf 28 maart kruipen zij in de rol van burgemeester en superoma, waarmee ze vaste gezichten worden van het vrolijke programma dat dagelijks op NPO Zappelin te zien is.

Richard is als burgemeester Aan de Ketting een graag geziene gast in de moestuin van Fenna. Een simpele handeling als een lintje doorknippen, wordt een grootse gebeurtenis die leidt tot de nodige hilariteit als het net iets anders loopt dan vooraf bedacht. Janny is als superoma Janny weergaloos in het oplossen van klein leed. Met haar slimmigheidjes weet ze iedereen te verbazen. Elke goede afloop wordt geheel in stijl gevierd met een gebakje, dat uiteraard even geproefd moet worden.

'Zin in Zappelin'

In 'Zin in Zappelin' woont presentatrice Fenna Ramos in een zeppelin en ontvangt daar geregeld haar buurtbewoners. Naast buurvrouw Rian (Rian Gerritsen), buurman Ron (Ron Boszhard), postbode Bert (Bert Hana) en buurjongens Soy (Soy Kroon) en Niek (Niek Roozen) zijn daar nu ook Burgemeester Aan de Ketting (Richard Groenendijk) en superoma Janny (Janny van der Heijden) aan toegevoegd.

Het vrolijke programma sluit aan bij de belevingswereld van kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 6 jaar. In het programma worden kinderen gestimuleerd om zelf creatief en actief bezig te zijn. Naast liedjes, recepten en knutsels, komen er elke dag gasten langs in de zeppelin die Fenna iets bijzonders laten zien of iets leren. Komende afleveringen leert Fenna onder meer van de zesjarige Lynn wat braille is, danst ze mee op de swingende muziek van een brassband, leert ze van de 12-jarige wereldkampioen Amira kickboksen en laat illusionist Hans Klok haar indrukwekkende trucs zien.

Elke dag te zien

'Zin in Zappelin' is sinds 2019 niet meer weg te denken bij NPO Zappelin. Het programma is van maandag tot en met vrijdag elke dag om 07.00 en 12.00 uur op tv te zien en kan worden teruggekeken via Youtube en de Zappelin website.

'Zin in Zappelin', vanaf 28 maart dagelijks om 7.00 en 12.00 uur bij AVROTROS op NPO Zappelin.