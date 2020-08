Rapper Donnie komt met online (vegan) kookserie: 'Donnie aan de Kook'

Foto: © KRO-NCRV 2020

Een vegan variant van gerookte zalm, lemon merengue taart of tajine met gehaktballetjes? Vanaf maandag 10 augustus komt KRO-NCRV wekelijks met een online kookserie op het YouTube-kanaal van NPO 3: 'Donnie aan de Kook'.

In deze zesdelige serie duikt rapper Donnie samen met een bekende Nederlander de keuken in om zijn of haar favoriete gerecht uit het favoriete restaurant te maken. Zouden Frans Bauer, Kalvijn, rapper ICE, Sophie Milzink, Daan Boom en Sisi Bolatini deze vegan variant van hun favoriete gerecht ook kunnen waarderen?

Als schrijver van Donnie’s kookboek en met een verleden als kok weet Donnie zijn weg in de keuken goed te vinden. Zo maakt hij in de eerste aflevering het lievelingsgerecht van Frans Bauer: foe yong hai, maar dan zonder ei. Tijdens het koken introduceert Donnie niet alleen inspirerende recepten, maar leert hij ook zijn gasten van een andere kant kennen aan de hand van openhartige gesprekken. Daarnaast is er uiteraard ruimte voor gezelligheid en humor in de keuken.

Rapper Donnie is enthousiast over dit kookexperiment: 'Eten en koken verbindt. Dus tijdens het koken leer ik mijn gasten beter kennen en hebben we interessante gesprekken en natuurlijk vooral heel veel lol, ouwe! Aan mij de uitdaging om hun lievelingsgerecht zonder dierlijke producten te maken. En mijn gasten te overtuigen dat het net zo lekker of misschien wel lekkerder is. Of dat lukt zie je in deze zes afleveringen.'

De zesdelige serie 'Donnie aan de Kook' wordt vanaf maandag 10 augustus wekelijks om 15.00 uur geplaatst op NPO3.nl het YouTube-kanaal van NPO 3.