'Rambam' over ergernis bij pakketbezorgingen

Foto: © BNNVARA 2020

Het is een herkenbare ergernis voor heel veel mensen: pakketjes die naar binnen worden gegooid, gewoon open en bloot voor de deur worden gezet of zelfs helemaal verdwijnen. Maar who's to blame?

'Rambam' onderzoekt: hoeveel gaat er fout met pakketjes, met name als de bewoners niet thuis zijn? En ligt dat aan de bezorgers of kunnen zij gewoon hun werk niet fatsoenlijk doen omdat er veel te veel van hen wordt gevraagd? Ook dát testen het team, door zelf een dag in de een bezorgersbus te stappen. Het gevolg is dat de programmamakers zoveel begrip krijgen voor bezorgers dat ze een sympathieke actie voor hen starten.

'Rambam', donderdag 6 februari om 21.50 uur bij BNNVARA op NPO 3.