Rake klappen voor Kees van der Spek in nieuw seizoen 'Kees Van Der Spek: Oplichters Aangepakt'

Een geheimzinnig netwerk van criminelen die tegen betaling helpen om gratis te shoppen bij webwinkels als Amazon en bol.com, een spannende undercoveroperatie bij een beleggingskantoor op Cyprus en een danseres uit de stal van Joop van den Ende die haar hele vermogen verloor aan een spoorloze jeugdvriend.

Dit is een kleine greep uit de nieuwe reeks 'Kees Van Der Spek: Oplichters Aangepakt', dat vanaf dinsdag 12 oktober wekelijks te zien is bij RTL 5.

De programmamaker reist met zijn collega’s als vanouds naar alle uithoeken van de wereld. Van Zuid Afrika tot Liverpool en van Curaçao tot Ibiza. Op Cyprus lukt het Kees om na twee jaar onderzoek te infiltreren bij een beruchte boilerroom waar op grote schaal beleggingsfraude wordt gepleegd.

Sextortion

Ook schiet hij een jongen te hulp die slachtoffer is geworden van het zogeheten sextortion. Een onbekende dame uit Miami waar hij mee chat heeft ‘bewijs’ in elkaar geknutseld dat hij een gevaarlijke pedofiel is. Zij dreigt deze zware beschuldiging online te plaatsen als hij niet vlug betaalt.

Webwinkels zijn steeds vaker de dupe van grootschalige criminaliteit. Van der Spek komt een netwerk op het spoor dat een interessante truc heeft uitgevonden, waardoor het mogelijk is om gratis producten te bestellen bij internetshops als bol.com en Amazon. Kees steelt heel eenvoudig een iPad en start de jacht op deze zogenaamde refunders, die zich in heel Europa schuilhouden.

Na inmiddels elf jaar de wereld over te reizen naar de meest gevaarlijke uithoeken van de wereld, krijgt Kees uitgerekend in Deventer voor het eerste rake klappen. Kees: 'Deze zag ik niet aankomen. We waren een afperser op het spoor in het oosten des lands en toen ik hem aansprak kreeg ik zomaar vanuit het niets een keiharde stomp in mijn zij. Het heeft drie dagen zeer gedaan.'

Uiteraard is deze pittige confrontatie ook te zien in de nieuwe reeks.

'Kees Van Der Spek: Oplichters Aangepakt' wordt geproduceerd door Endemol Shine en is vanaf dinsdag 12 oktober om 20.30 uur te zien bij RTL 5.