'Ragdoll', 'The Watch' en 'Vienna Blood' seizoen 2 zijn in december te zien bij BBC First

In de aanloop naar en tijdens de feestdagen viert BBC First de originele Britse drama's met vijf gloednieuwe premières waaronder 'Ragdoll', 'The Watch' en 'Vienna Blood' seizoen 2.

'Ragdoll' is een nieuwe hedendaagse Faustiaanse thriller, gebaseerd op de roman van Daniel Cole en van de makers van de bekroonde serie 'Killing Eve'. DS Rose, DI Baxter en DC Edmunds krijgen een schokkende nieuwe zaak toegewezen: 'The Ragdoll'. De 'Ragdoll Killer', een gruwelijke, fantasierijke seriemoordenaar, daagt de politie uit door hen een lijst van zijn volgende slachtoffers te bezorgen, waaronder Rose’s naam.

De moderne en allesomvattende serie 'The Watch' is geïnspireerd door personages gecreëerd door Sir Terry Pratchett. Ondanks de dystopische setting , is het een leuke, energieke en plezierige serie - vol spanning, humor en memorabele karakters. 'The Watch' volgt een groep, The City Watch, die het lef moet vinden om de wereld te redden en daarbij zichzelf verrassen.

Tot slot keert 'Vienna Blood' terug voor een tweede seizoen. Het unieke, ambitieuze en meeslepende misdaaddrama speelt zich af in het glorieuze Wenen tijdens een buitengewone periode in de geschiedenis van het land. De combinatie van aangrijpende verhaallijnen, een meeslepende cast en een getalenteerd creatief team maakt 'Vienna Blood' tot een echte bestseller.

'Ragdoll' gaat in première op BBC First op donderdag 9 december om 22.00 uur

Rechercheur DS Rose is net terug bij de Londense politie als hij en zijn collega's, de pas gepromoveerde DI Baxter en de jonge Amerikaanse jongedame DC Edmunds, worden opgeroepen voor een gruwelijke ontdekking in een appartementsgebouw. Aan het plafond hangt een 'Ragdoll', bestaande uit zes verschillende lichaamsdelen. Wanneer een lijst met slachtoffers wordt vrijgegeven, wordt het een race tegen de klok, want de moordenaar bedenkt steeds nieuwe methodes om zijn slachtoffers te vermoorden én DS Rose staat ook op de lijst. Samen met een achterdochtige Edmunds, die Rose’s bijzondere gedrag onderzoekt, gaat Rose op een geheim onderzoek uit om de moordenaar te vinden voor het te laat is.

'The Watch' gaat in première op BBC First op vrijdag 3 december om 20.30 uur

'The Watch' volgt een groep buitenbeentjes, The City Watch. De grappige maar spannende achtdelige serie zet trollen, weerwolven, tovenaars en andere ongewone helden in tegen een kwaadaardig complot om een grote draak te laten herrijzen. Dit leidt tot de vernietiging van het leven zoals zij het kennen. Deze moderne en allesomvattende serie van schrijver en uitvoerend producent Simon Allen is geïnspireerd door de karakters uit de beroemde "Discworld"-romans van Sir Terry Pratchett. De personages bestaan uit kapitein van de stadswacht Sam Vimes (Richard Dormer), de laatste nakomeling van adel Lady Sybil Ramkin (Lara Rossi), de naïeve maar heldhaftige Carrot (Adam Hugill), de mysterieuze Angua (Marama Corlett), de geniale forensisch expert Cheery (Jo Eaton-Kent) en The Watch's eigen originele uitvoering van de Dood (ingesproken door Wendell Pierce).

'Vienna Blood' seizoen 2 gaat in première op zondag 19 december om 21.00 uur op BBC First

Met Matthew Beard ('The Imitation Game', 'And When Did You Last See Your Father?') en Juergen Maurer ('Vorstadtweiber', 'Tatort') in de hoofdrollen speelt 'Vienna Blood' zich af in het Wenen van 1900: een broedplaats van filosofie, wetenschap en kunst, waar een botsing van culturen en ideeën plaatsvindt in de grote cafés en operahuizen van de stad.

Max Liebermann (Matthew Beard) is een briljante jonge Engelse arts die studeert bij de beroemde psychoanalyticus Sigmund Freud. Max wil graag de criminele geest begrijpen en begint Oskar Rheinhardt (Juergen Maurer) te observeren, een inspecteur bij de Weense politie, die worstelt met een verbijsterende zaak. Max' buitengewone vaardigheden op het gebied van waarneming en forensisch onderzoek, en zijn diepgaande begrip van menselijk gedrag en afwijking, helpen Oskar de meest mysterieuze zaken van Wenen op te lossen.

In december kan je de volgende series blijven kijken op BBC First:

'All Creatures Great and Small' S2 elke dinsdag om 21.00 uur tot 28 december

'The Larkins' S2 (inclusief de kerstspecial) elke maandag om 21.00 uur tot 27 december