'Radar' zoekt uit welke airfryer het beste bakt

Eerder besteedde Radar aandacht aan de risico opslag in een hypotheek: Als je een hypotheek hebt afgesloten is de kans groot dat je een extra percentage rente betaalt. Die opslag is verwerkt in de rente.

'Radar' ontdekte dat twee derde van huizenbezitters niet goed weet wat het is, laat staan dat je er behoorlijk op kunt besparen. Door die uitzending hebben huizenbezitters massaal hun bank gebeld en is hun hypotheekrente vaak verlaagd, wat soms honderden euro’s per maand scheelt. Zo ook Klaas, die heeft al jaren recht op een lagere hypotheekrente, omdat hij elke maand netjes aflost op zijn lening bij ING. Maar alleen omdat Klaas zélf belt met de bank, voert ING de korting door. ING laat klanten willens en wetens onnodige rente betalen - vele duizenden euro's over de looptijd van een hypotheek. Welke banken doen dit nog meer? En gaat ING hier iets aan veranderen? ING reageert.

De airfryer is niet meer weg te denken uit de Nederlandse keuken. Handig, snel, en nu zelfs met twee mandjes: frietjes links, snacks rechts, alles tegelijk op tafel. Maar maken die dubbele airfryers hun beloftes waar? Wij testen vijf exemplaren. Welke bakt ze goudbruin en welke levert vooral gebakken lucht?