'Radar' over het omzetplafond in de zorg

Op Instagram duiken steeds meer nep-advertenties op waarin BN'ers zoals Alberto Stegeman, Annechien Steenhuizen en Herman den Blijker zonder toestemming worden misbruikt.

Deze advertenties lokken mensen naar frauduleuze websites met valse beloften over snel geld verdienen. In werkelijkheid verliezen mensen hun geld, met flinke financiële ellende tot gevolg. Doet Meta, het moederbedrijf van Instagram, wel genoeg om dit te voorkomen?

Zorgverzekeraars kopen een hoeveelheid zorg in bij instellingen. Daarmee wordt het maximale budget of het maximale aantal behandelingen van een instelling bepaald. Als dit omzetplafond wordt bereikt, moeten zorgverleners een patiëntenstop instellen. 'Radar' krijgt berichten binnen dat bij verschillende ggz-zorgverleners het plafond nu al is bereikt. En het is pas oktober.

