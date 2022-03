'Radar' over energieslurpend tv-kastje van Ziggo

Het meest gebruikte tv-kastje van Ziggo verbruikt in stand-by modus bijna tien keer zoveel stroom als die van de grote concurrent KPN. Dat blijkt uit onderzoek van 'Radar'.

En dat terwijl Ziggo claimt klimaatneutraal te werken. Hoe gaat Ziggo dit probleem oplossen?

Reclamespotjes over WOZ-waardes zijn er in overvloed. Bedrijven willen graag voor jou bezwaar maken en dat is nog gratis ook. Deze rekening komt echter bij gemeenten terecht en liep in 2020 op naar 17 miljoen euro. En dat terwijl je met een telefoontje écht gratis je WOZ-waarde kunt aanvechten.

