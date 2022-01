'Radar' over douches met UV-licht en fanshop van Max Verstappen

'Onmisbaar voor vitamine D-aanmaak, verbeterde weerstand, meer energie', zomaar wat claims uit reclames voor douches met infrarood- én UV-licht.

Vooral aan het UV-licht worden veel voordelen toegeschreven. 'Radar' legt de gezondheidsclaims voor aan een drietal deskundigen en die draaien er niet omheen: Het gebruik van dit soort douches is schadelijk. Eén van de bedenkers van de UV-douche reageert in de studio. En verder in 'Radar': Vol adrenaline en trots bestelden Max Verstappen-fans op 12 december truien, t-shirts en fotoboeken van hun held in de officiële Max Verstappen Fanshop. Veel fans zijn teleurgesteld: hun bestellingen kwamen niet aan, te laat en erger nog: de kwaliteit liet nogal te wensen over. Fons gaat erachter aan.

'Radar', maandag 24 januari om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.