'Radar' maandag over anti-aanbaklagen en stank in Nijmegen

Pannen met anti-aanbaklaag, regenjassen, vis, eieren, het zit daar allemaal in: PFAS, ook wel 'eeuwige chemicaliŽn' genoemd.

Een door de mens gemaakt stofje dat zeer moeilijk afbreekt en schadelijk is voor de gezondheid. En wat blijkt, we hebben allemaal deze chemische stof in ons bloed zitten. Zo hoog dat de Europese Voedsel-, en Waren Autoriteit (EFSA) onlangs een 50 keer lagere norm heeft ingesteld dan het RIVM tot nu toe als veilige norm hanteerde. Maandag laat 'Radar' zien waar we PFA aantreffen, in welke mate, wat de politiek doet en wat je zelf kunt doen om te voorkomen dat deze giftige stof zich verder verspreidt.

De Nijmeegse Rob Kuitenbrouwer wordt al langer dan een jaar wakker in de stank. Onder zijn slaapkamerraam liggen bergen vuilniszakken naast de ondergrondse afvalcontainer. Samen met zijn buren heeft Rob vele klachten ingediend bij de gemeente Nijmegen. Steeds krijgt hij een automatische mail terug: 'Uw klacht is opgelost'. Maar ondertussen ziet hij de vuilniszakken voor zijn raam opstapelen. Rob is het helemaal zat. Fons kijkt of hij wel kan doordringen tot de gemeente.

Al jarenlang rij je schadevrij op je scootertje. Na een rondgang blijkt dat je huidige scooterverzekering relatief duur is, dus tijd om over te stappen. De nieuwe verzekeraar wil bewijs van je schadevrije jaren, alleen wil je huidige verzekeraar dat bewijs niet afgeven. En als je je schadevrije jaren niet kan aantonen, krijg je soms niet die nieuwe aantrekkelijke premie en heeft het geen zin om over te stappen. Is dit een uitzondering of kan er nog heel wat verbeterd worden aan de registratie van schadevrije jaren bij scooterverzekeringen? Het Verbond van Verzekeraars reageert.

'Radar', maandag 5 oktober om 20.35 uur op NPO 1.