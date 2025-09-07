'Radar' begint maandag aan het nieuwe seizoen

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
zondag 7 september 2025
Foto: AVROTROS © Elvin Boer 2023

De vakantie is voorbij, maar voor sommigen heeft dat vooral kopzorgen gebracht. Uren wachten op het vliegveld of een vlucht die plots wordt geschrapt: het overkomt jaarlijks duizenden reizigers.

Veel mensen lopen vast als ze daarvoor compensatie aanvragen. Volgens het Europees Consumentencentrum wordt zelfs het grootste deel van de claims onterecht afgewezen: wat zijn je rechten en wat kun je doen als je tegen een muur aanloopt? Een vitamine-infuus om vermoeidheid, jetlags, katers en burnouts tegen te gaan. De claims zijn niet mis, maar het bewijs ontbreekt. Toch wordt het fenomeen steeds populairder, onder andere aangejaagd door internationale beroemdheden en influencers.


'Radar' neemt het fenomeen met artsen en diëtisten onder de loep en bezoekt met een verborgen camera vier privéklinieken en treft daar zowel misinformatie als misstanden aan. En: festivals claimen steeds toegankelijker te zijn voor mindervaliden. Maar geldt dat ook voor mensen met een visuele beperking? Fons zoekt het uit. 

'Radar', maandag 8 september om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.


Radar op tv
Maandag 8 september 2025 om 20u30  »
NPO 2
Dinsdag 9 september 2025 om 07u50  »
NPO 2
Maandag 15 september 2025 om 20u30  »
NPO 2
Dinsdag 16 september 2025 om 09u55  »
NPO 2
