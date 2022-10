Quinty Misiedjan presenteert nieuw seizoen 'De Dikke Data Show'

Hoe word je een digitaal atleet? Mis je de boot als je ouders niet in crypto zitten? Wat moet je doen als je ongevraagd viral gaat op het internet?

Kunnen chips mensen slimmer maken? Hoe scoor je een monsterhit via TikTok? Ben je online onsterfelijk? In het derde seizoen van 'De Dikke Data Show' probeert nieuwe presentator en online maker Quinty Misiedjan een antwoord te vinden op al deze vragen.

Elke dag wordt er uren naar schermpjes getuurd en data verzonden. Wat weten de bedrijven achter al die tools eigenlijk van ons? Kan je door je school te hacken in de gevangenis belanden? En hoe erg is het eigenlijk als het internet kapotgaat? Dit seizoen van 'De Dikke Data Show' gaat Quinty Misiedjan op onderzoek uit om antwoord te vinden op al deze vragen. Tijdens haar zoektocht spreekt ze verschillende wetenschappers en journalisten.

Aflevering 1: TikTok-hit

Tegenwoordig kun je niet alleen bekend worden via een talentenjacht of YouTube, maar is ook TikTok dé plek om door te breken als zanger. Gewoon vanuit je slaapkamer een nummer opnemen, net als zangeres Meau, en dan keihard viral gaan, toch? Of zit er een heel team aan mensen achter zo’n TikTok-hit? En wie bepaald eigenlijk wanneer het een hit is? Quinty gaat op onderzoek uit en probeert zelf een TikTok-hit te maken. Gaat het haar lukken?

Aflevering 2: Chips

Zit je ook al een tijdje te wachten op de Playstation 5? Dat kan kloppen. Door een wereldwijd chiptekort kunnen de apparaten niet geleverd worden. En nee, dan gaat het niet over dat knapperige zoutje. Maar wat zijn chips dan wel? Quinty gaat lang bij een techbedrijf waar ze chips maken en ze spreekt mensen die zelf een chip in hun lichaam hebben. Huh, kunnen mensen ook een chip in hun lichaam hebben?

Aflevering 3: Onbedoeld viral

Wie wil er nou niet viral gaan? Duizenden views pakken en overal herkend worden! Maar wat als je onbedoeld viral gaat? Het kan gebeuren dat iemand beeld van jou online zet en jij daarmee overal op het internet belandt. Is het dan ook leuk? Quinty onderzoekt wat de gevolgen kunnen zijn van viral gaan. Kan je de video of foto bijvoorbeeld nog van het internet krijgen? En zo ja, hoe dan?

Aflevering 4: Hacken

Is jouw wachtwoord toevallig ook 123Welkom? Dan zou je zomaar eens gehackt kunnen worden. Maar wat is hacken eigenlijk? Wie zijn die ‘hackers’ en waarom zou je dat doen? Quinty spreekt met een ‘goede’ hacker en met iemand die ooit een ‘slechte’ hacker was. Ook gaat ze langs bij de politie met de vraag: kun je met hacken in de gevangenis belanden?

Aflevering 5: Data na de dood

Wat gebeurt er met jouw socials als je er niet meer bent? Blijven die dan altijd online? Dood is dood.. Of toch niet? Quinty gaat onderzoeken of je iets kan vastleggen over je socials na je dood. Ze praat door middel van deepfake met haar overleden opa en ze spreekt een vriendengroep die iemand verloren is, waarvan nog alles te vinden is op Instagram en TikTok. Als je socials voor altijd op het internet blijven, ben je dan online onsterfelijk?

Aflevering 6: Offline

Heel Nederland zonder internet. Hoe zou dat zijn? Haal de bordspelletjes maar tevoorschijn! Maar, wat als naast jouw smartphone ook belangrijke systemen het niet meer doen zonder internet, zoals bijvoorbeeld het riool? Zitten we dan letterlijk in de shit? Quinty gaat naar een supergeheime plek in Nederland waar ze het internet goed in de gaten houden, en spreekt met iemand die zo veel mogelijk zonder internet leeft. Kunnen we eigenlijk nog wel zonder internet?

Aflevering 7: Crypto

Quinty duikt in de wereld van crypto, een soort digitaal geld waar je razendsnel rijk mee kan worden. Maar wat is het precies, cryptogeld? Wat kun je er mee? En betalen we straks alleen nog maar in cryptomunten, of zitten er ook risico’s aan?

Aflevering 8: E-sporter

Elke dag gamen: Fifa, Counterstrike, Fortnite. De wereld overvliegen voor toernooien en tegelijkertijd bakken met geld verdienen. Wat een droombaan! Maar wat is ervoor nodig om professioneel gamer, oftewel E-sporter, te worden? En is het echt wel zo leuk? Quinty spreekt met verschillende E-sporters en mag mee met FC Twente naar de halve finale van de eDivisie. Gaan ze winnen?

Online

Op het Instagramaccount van Zapp test Quinty de datakennis van de kijkers. Ze speelt met de werkelijkheid door feit of fictie vragen te stellen, en geeft een stelling van de week. Elke veertien dagen verschijnt een nieuwe sketch die Quinty speciaal voor TikTok heeft gemaakt. De dikke data show is ook via zapp.nl te volgen.

Quinty Misiedjan

Quinty Misiedjan (Amsterdam, 1996) is bekend als online content creator en presentator, en focust zich momenteel op programma's maken, acteren en verhalen vertellen. Ze maakte onder andere de documentaire Getekend voor het leven, die toont hoe gevluchte kinderen toch kind blijven in een omgeving vol onzekerheid, angst en geweld. Quinty maakt moeilijke onderwerpen behapbaar, doorbreekt taboes en spreekt zich uit over socioculturele onderwerpen die haar aan het hart gaan.

VPRO Jeugd

VPRO Jeugd is al ruim dertig jaar leverancier van onderscheidende kinderprogramma’s. Geen dagelijkse kost, maar andere koek. Eindeloos houdbaar, altijd lekker.

