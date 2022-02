PVV-leider Geert Wilders komt naar 'WNL Op Zondag'

Deze zondag wordt 'WNL Op Zondag' uitgezonden op een ander tijdstip, namelijk om 11.00 uur op NPO 1. Als vanouds wel live vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

PVV-leider Geert Wilders

Zondagmorgen is partijleider Geert Wilders van de PVV te gast bij Rick Nieman. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen ontvangt Rick Nieman de politieke leiders. Deze zondag oppositieleider Geert Wilders over de verkiezingsstrijd, dalende koopkracht en de aanpak van criminaliteit.

Ingrid Thijssen van VNO-NCW

Voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW is te gast in 'WNL Op Zondag'. De werkgeversclub waarschuwt dat klimaatrechtszaken slecht zijn voor het bedrijfsklimaat. In hoeverre bepalen rechters en actievoerders het klimaatbeleid?

Oud-CDA Kamerlid Mirjam Sterk

Voormalig CDA-Kamerlid Mirjam Sterk is terug in Nederland na een verblijf van vier jaar in de Verenigde Staten. Hoe keek ze vanuit Amerika naar ons land? Wat kunnen we van de Amerikanen leren en wat moeten we vooral niet overnemen?

Generaal Mart de Kruif

De voormalig Commandant der Landstrijdkrachten Mart de Kruif is te gast in 'WNL Op Zondag'. De luitenant-generaal b.d. over het militaire conflict rond Oekraïne, de informatieoorlog en het gebruik van desinformatie.

'WNL Op Zondag', zondag 20 februari om 11.00 uur op NPO 1.