'Puberruil' dinsdag met Tim en Rayan

Deze week ruilt escaperoom-bouwer Tim met aanstormend chef-kok Rayan. Rayan is 14 jaar. Zijn grootste passie is koken. Op zijn Instagramkanaal deelt hij elke week video's van zijn kookkunsten.

Hij helpt graag in de wok-zaak van zijn vader en broer. Met zijn familie en kat Tiger woont hij in Utrecht. Hij bezoekt regelmatig de moskee vanwege zijn geloof.

De 17-jarige Tim woont samen met zijn ouders en broer in het Zuid-Limburgse dorp Nuth. Tim heeft autisme, en kan daarom last hebben van chaos in zijn hoofd. Gelukkig kan hij al zijn creativiteit kwijt in het bedenken van zijn eigen mobiele Escape Rooms. Ook is hij lid van de lokale scouting en zit hij op badminton.

In 'Puberruil' stappen twee pubers uit hun vertrouwde bubbel en ruilen een paar dagen van leven. Een ander gezin, huis en dagelijkse routines. Hoe voelt het om even in compleet andere schoenen te staan? Tijdens de ruil worden ze bijgestaan door presentator Jan Kooijman.

'Puberruil', dinsdag 3 mei bij KRO-NCRV om 21.10 uur op NPO 3.