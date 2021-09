'Propaganda' start nieuw seizoen met Teun van de Keuken als presentator

In het tweede seizoen van het spraakmakende journalistieke programma 'Propaganda' van KRO-NCRV is het team van verslaggevers versterkt met KRO-NCRV-presentator Teun van de Keuken.

Teun presenteert vanuit de nieuwe 'Propaganda'-studio wekelijks verschillende reportages van verslaggevers Charisa Chotoe, Nick Fellx en Thomas Rueb. Samen met hen praat hij verder over hun verhalen, licht hij zaken toe én geeft hij commentaar.

KRO-NCRV's 'Propaganda' onderzoekt mis- en desinformatie, facts en alternative facts, hoaxes en fake news. Wat viel op in de media? De verslaggevers gaan op onderzoek en vragen zich af: wat gebeurt hier nou eigenlijk echt, en klopt dit nu wel of niet? In elke aflevering wordt een actueel nieuwsfeit onderzocht. Maar ook andere bronnen van propaganda of nepnieuws worden onder de loep genomen. De overheid, bedrijven, ngo’s maar ook BN’ers en influencers. Een onderwerp is nooit te zwaar of te licht om verhalen die erover rondgaan te toetsen. 'Propaganda' is journalistiek scherp en kritisch, maar nooit vooringenomen, en altijd met een open blik. In de eerste aflevering van 'Propaganda' worden onder andere de volgende reportages gebracht:

1 miljoen nieuwe huizen?

Op 12 september vindt een landelijke woondemonstratie plaats. Want steeds meer mensen worden door de wooncrisis geraakt. De woningmarkt zit muurvast: jongeren blijven noodgedwongen bij hun ouders wonen, jonge gezinnen wonen in kleine appartementen, doorverhuizen naar een ander of groter huis is voor velen onmogelijk. Volgens verschillende politieke partijen en bouwend Nederland is de oplossing simpel: bouwen, bouwen, bouwen. Als we in ons land één miljoen nieuwe woningen gaan bouwen, trekken we de woningmarkt weer vlot. Maar waar is die claim eigenlijk op gebaseerd? En klopt deze bewering wel helemaal?

Sex sells tijdens corona

Sex sells. Ook in de media. Want vele nieuwsmedia publiceerden dit jaar over de verkoop van seksspeeltjes die door het dak ging. En specifiek zou het gaan om de omzet van één bedrijf. Want door de lockdown zouden we minder daten en doken we vaker de slaapkamer in om te experimenteren en spanning te zoeken. Hoe kon die omzet zo enorm stijgen? De webshop in kwestie houdt de kaken stijf op elkaar. Verslaggever Nick Felix van KRO-NCRV's 'Propaganda' ontdekt in de eerste aflevering van dit nieuwe seizoen de werkelijke oorzaak achter de publiciteit.

'Propaganda' is een productie van CCCP.

'Propaganda', vanaf donderdag 9 september bij KRO-NCRV om 21.00 uur op NPO 3.