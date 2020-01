'Professors op Pad' in Naardermeer

Vrijdag 17 januari om 19.50 uur op NPO 2 zendt MAX alweer de laatste aflevering uit van 'Professors op Pad'. In dit programma neemt prof. mr. Pieter van Vollenhoven, samen met zijn collega en goede vriend prof. dr. Joop Schaminée, de kijker mee op een boeiende ontdekkingsreis.

Deze week reizen de heren af naar het Naardermeer.

In alweer de laatste aflevering van dit seizoen worden prof. mr. Pieter van Vollenhoven en prof. dr. Joop Schaminée door boswachter Luc Hoogenstein met de boot meegenomen naar het Naardermeergebied. Een bijzonder laagveengebied met open plassen, moerasbossen, rietlanden met trilveen en hooilanden op het zeer moerassige veen. De professors wagen zich er zelfs aan om een stap te zetten op het verraderlijk uitziende trilveen. Ook krijgen de professors de gelegenheid om een aantal uilen terug uit te zetten in de natuur, na een benodigd verblijf in het Vogelhospitaal Naarden.

'Professors op Pad', vrijdag 17 januari om 19.50 uur op NPO 2.