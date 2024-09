Producent Reinout Oerlemans bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. Met een nieuw seizoen van 'WNL Op Zondag'. Elke zondagmorgen met opinie en debat over actuele onderwerpen.

Politici, prominente gasten, ondernemers en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's. Schrijvers en wetenschappers geven achtergrond en verdieping op het nieuws van alledag. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Dit zijn de gasten van deze week:

Minister Dirk Beljaarts

Zondagmorgen is minister van Economische Zaken Dirk Beljaarts te gast bij Rick Nieman. De PVV-bewindsman komt zijn visitekaartje afgeven, waar gaat hij zich de komende periode hard voor maken? Over kansen en bedreigingen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Producent Reinout Oerlemans

Producent Reinout Oerlemans in gesprek met Rick Nieman over ondernemen in Amerika. Als producent scoort zijn mediabedrijf de ene na de andere tv-hit. Reinout Oerlemans opent komende maandag de Dutch Media Week.

Amerikanist Koen Petersen

Komende dinsdag vindt het debat plaats tussen running mates Tim 'Coach' Walz (Democraten) en J.D. Vance (Republikeinen). Amerikanist en VVD-senator Koen Petersen blikt vooruit op het nu al legendarische debat en duikt in de geschiedenis van de running mate.

Hoofdredacteuren Corine de Vries en Wendelmoet Boersema

Hoofdredacteur Wendelmoet Boersema van Trouw en voorzitter Corine de Vries van het Genootschap van Hoofdredacteuren geven een Ode aan de Krant. Over mooie krantenverhalen, de geur van drukinkt, de digitale revolutie en de toekomst van de krant.

'WNL Op Zondag', met Rick Nieman, zondag 15 september om 10.00 uur op NPO 1.