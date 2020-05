Prins Constantijn bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

Foto: © Omroep WNL 2020

Zondagmorgen tien uur is Rick Nieman er met nieuws, prangende kwesties en prominente gasten. 'WNL Op Zondag' wordt live uitgezonden op NPO1 vanuit het Vondelpark in Amsterdam. En in de uitzendingen extra aandacht voor corona en de economie.

Prins Constantijn van Oranje, special envoy van Techleap.nl, is te gast bij Rick Nieman over startups en jonge ondernemers in de coronacrisis. Als speciaal gezant voor startups maakt de prins zich hard voor steun aan deze ondernemers.

Minister Ank Bijleveld van Defensie is te gast bij Rick Nieman. De CDA-bewindsvrouw kijkt vooruit op de herdenking van 4 mei en de viering van 5 mei. Wat betekent vrijheid in deze tijd?

Partijleider Henk Krol van 50Plus is te gast in 'WNL Op Zondag'. Over het gerommel in de ouderenpartij, het aftreden van het bestuur en de Haagse politiek.

Ans Huizink (74) wist met hulp van DNA-detective Els Leijs de familie van haar onbekende Canadese vader op te sporen. In de WNL-documentaire Oorlogskinderen vertellen zij hun verhaal.

'WNL Op Zondag', zondag 3 mei om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.