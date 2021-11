Prijswinnende EOdoc 'Up to G-Cup' over de eerste lingeriezaak in Noord-Irak

Prijswinnende EOdoc over de eerste lingeriezaak in Noord-In de EOdoc 'Up to G-cup' volgt regisseur Jacqueline van Vugt de Koerdisch Nederlandse Shapol Majid. Zij opende in 2014 de eerste lingeriezaak van Noord-Irak.

Verschillende generaties vrouwen vertellen daar hun kwetsbare verhaal over liefde, seksualiteit, cultuur, geloof, oorlog en vrijheid. Op het Nederlands Film Festival won 'Up to G-cup' de prijs van de Nederlandse Filmkritiek.

De lingeriewinkel die in de EOdoc centraal staat is gevestigd in Suleimaniyah, een stad in de Koerdische Autonome Regio in Irak. Na een reis naar Irak en gesprekken met familie en vriendinnen besloot Shapol Majid een winkel voor en door vrouwen te starten. De film laat zien dat de lingeriewinkel een plek is waar de vrouwen samenkomen en zich tijdens het omkleden blootgeven, ook over hun leven. Centrale thema's in de documentaire zijn zelfbeschikkingsrecht, sensitiviteit, sensualiteit en seksualiteit.

Baanbrekend

Documentairemaakster Jacqueline van Vugt: 'Met de film wil ik een portret schetsen van vrouwen wier leven niet alleen wordt gedomineerd door oorlog en geloof, maar ook door mannen, moeders en zelfs door hun dochters. Ik wil de schaamte en de beknotte seksuele vrijheid weergeven. Maar ook de angst en zorgen over het maagdenvlies en de vrouwenbesnijdenis. Voor het individu is geen plaats. Ik wil laten zien hoe mijn hoofdpersonen in Koerdistan hun weg proberen te vinden binnen de familiale en sociale beperkingen. Deze thema’s wil ik laten zien in een door oorlog verteerd land door de verhalen van echte mensen te vertellen in deze kleine, baanbrekende winkel.'

Geliefd en bemind

EOdocs hoofdredacteur over 'Up to G-cup': 'In deze door oorlog omgeven arena doet de maakster iets bijzonders, ze richt de camera op het meest intieme, meest kwetsbare wat er is, de sensualiteit, de seksualiteit van vrouwen. We hebben vaak geen flauw benul wat vrouwen in deze omstandigheden meemaken, hoe ze zich voelen, wat ze denken, dromen en hoe dat te bereiken. Deze film brengt verschillende werelden op een sensitieve manier bij elkaar. Er is namelijk geen fundamenteel verschil tussen hoe vrouwen sensualiteit en seksualiteit kunnen ervaren. We willen allemaal gezien, erkend, geliefd en bemind worden. Of je nu een boerka draagt of niet.'

Prijs van de Nederlandse Filmkritiek

Het juryrapport van de Prijs van de Nederlandse Filmkritiek over de documentaire was zeer lovend: 'Je raakt betrokken, je maakt je zorgen, je voelt gevaar. 'Up to G-cup' is intiem op meerdere niveaus. Vrouwen in Koerdische Irak die hun tong achter hun tanden moeten houden, vinden in een lingeriezaak een vrijplaats. Wij mogen meekijken, omdat regisseur Jacqueline van Vugt een veilige bubbel creëert, zoals winkelier Shapol Majid dat ook heeft gedaan. De jury is unaniem onder de indruk van 'Up to G-cup'.'

Debatavond 1 november

Op 1 november is 'Up to G-cup' van Jacqueline van Vugt te zien op het grote doek in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Met na afloop een debat waarin wordt besproken wat er nodig is om veilige ruimtes te creëren voor vrouwen en hoe de cyclus van de schaamtecultuur doorbroken kan worden in Nederland en Iraaks Koerdistan. Met Lale Gül, Brenda Stoter Boscolo, Tatjana Almuli en Dalal Ghanim, geleid door Frederique de Jong.

Over Jacqueline van Vugt

Jacqueline van Vugt groeide op in West-Afrika. Op het platteland van Mali leerde ze kijken in de breedste zin van het woord. Vanuit de TU Delft, waar zij architectuur studeerde, en de opleiding tot Director of Photography aan de NFTA ontwikkelde ze zich tot regisseur, schrijver en producent van documentaires en speelfilms. Met de film 'Borders' won van Vugt een Fipresci Award -Internationale Filmpers-, een SIMA Award ende film is genomineerd voor de CIVIS-prijs in Brussel. Intermenselijk drama in relatie tot de wereldpolitiek vormt een rode lijn in haar werk, gevat in een poëtische vertelling.

EOdoc 'Up to G-cup', dinsdag 2 november om 22.55 uur bij de EO op NPO 2.