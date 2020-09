'Pretty & Single' dinsdag met Steffy

Foto: © KRO-NCRV 2020

Steffy (33 jaar) is woonachtig in Amsterdam en is een echte business babe op high heels. Op jonge leeftijd weet Steffy al een miljoenenomzet te behalen en wordt ze gezien als een van de succesvolste zakenvrouwen van Nederland.

Haar rood gestifte lippen zijn haar handelsmerk en zonder make-up voelt ze zich minder succesvol. Vanwege haar drukke werkbestaan zijn veel eerdere relaties mislukt. Ze staat open voor een leuke man om de rest van haar leven mee te delen en mee op avontuur te gaan. Van de gedachte om te gaan daten zonder make-up wordt ze vreselijk nerveus, toch gaat ze de uitdaging aan!

Het programma 'Pretty & Single' draait om zes single vrouwen die er prachtig uit zien, maar nog steeds single zijn. Ze zijn een groot deel van de dag met hun uiterlijk bezig, om er zo goed mogelijk uit te zien en imperfecties of onzekerheden te verbergen. Perfect of niet: ze hebben de ware liefde nog niet gevonden. In 'Pretty & Single' geven deze vrouwen zich letterlijk bloot en gaan op date zonder make-up. De presentatie is in handen van Tatum Dagelet.

'Pretty & Single', dinsdag 22 september bij KRO-NCRV om 21.15 uur op NPO 3.