'Pretty & Single' dinsdag met Michelle

Foto: © KRO-NCRV 2020

Michelle (29 jaar) woont bij haar moeder in Haarlem en werkt fulltime als winkelmedewerkster met veel plezier. Ze staat bij haar vrienden en collega's bekend als 'het meisje met de rode lippenstift en blauwe eyeliner' en gaat nooit de deur uit zonder haar kleurrijke, iconische look.

Michelle streeft naar het perfecte plaatje op social media en al haar foto's zijn voorzien van een filter. Ze is ervan overtuigd dat geen een man haar leuk vindt zonder make-up. Tijd om die gedachte te doorbreken en haar filter te verwijderen.

Het programma 'Pretty & Single' draait om zes single vrouwen die er prachtig uit zien, maar nog steeds single zijn. Ze zijn een groot deel van de dag met hun uiterlijk bezig, om er zo goed mogelijk uit te zien en imperfecties of onzekerheden te verbergen. Perfect of niet: ze hebben de ware liefde nog niet gevonden. In 'Pretty & Single' geven deze vrouwen zich letterlijk bloot en gaan op date zonder make-up. De presentatie is in handen van Tatum Dagelet.

'Pretty & Single', dinsdag 29 september bij KRO-NCRV om 21.15 uur op NPO 3.