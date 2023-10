Premières van gezellige misdaaddrama's op BBC First in november

Aankomende november genieten kijkers van vier nieuwe en terugkerende series op BBC First. De beruchte Shelby familie keert nog één keer terug op tv in het zesde en laatste seizoen van het mega-succesvolle 'Peaky Blinders'.

Ook de geliefde Peregrine Fisher is weer te zien in het tweede seizoen van 'Ms Fisher's Modern Murder Mysteries'. Het tweede seizoen van 'The Madame Blanc Mysteries' transporteert je naar het pittoreske dorpje Sainte Victoire en is ideaal voor een gezellige TV-avond. Ten slotte is ook BBC First Finds’ 'Guilt' terug voor een bloedstollend laatste seizoen.

Het internationale fenomeen 'Peaky Blinders' houdt al jaren miljoenen kijkers wereldwijd aan hun beeldscherm gekluisterd, en keert nu terug voor het zesde seizoen. Het veelgeprezen verhaal over de bende uit Birmingham blijft de Peaky Blinders volgen in de roerige periode tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Verwacht voor dit nieuwe seizoen nog meer actie en verrassingen terwijl Tommy probeert te accepteren dat hij voor het eerst zijn vijand wellicht niet kan verslaan.

'MS Fisher’s Modern Murder Mysteries' is het vervolg en een spin-off serie van het populaire Miss Fisher’s Murder Mysteries. In het tweede seizoen volgen we nog steeds de avonturen van Phyrne Fisher’s lang verloren nichtje Peregrine Fisher. Waar we in het eerste seizoen zagen hoe Peregrine roekeloos de uitdaging van Private Detective aanging, zal ze in het tweede seizoen worden geteisterd door moeilijke beslissing die ze moet maken in haar privéleven.

Waan je in het prachtige, antieke dorpje Sainte Victoire in 'The Madame Blanc Mysteries'. In het tweede seizoen van dit charmante komediedrama zien we antiekdealer Jean, omringd door vrienden, wennen aan haar nieuwe leven in Frankrijk. Maar voor Jean het weet is ze verweven in een web van misdaad en mysterie dat zich rond het oude dorpje afspeelt, en laat ze wederom zien dat zij degene is die alles kan ontrafelen.

'Guilt' is ook terug op BBC First voor een derde en laatste seizoen. Aan het einde van het tweede seizoen ging Max naar zijn broer Jake in Chicago en liet hij een spoor van leugens achter . In seizoen drie zijn beide broers terug in Edinburgh, met als enige doel om verborgen te blijven. Maar niet lang nadat hun vliegtuig is geland worden ze gekidnapt en gegijzeld op een afgelegen boerderij in Schotland. Wat volgt is een spannend en onvoorspelbaar verhaal vol corrupte bankiers, vervreemde vaders en wraakzuchtige vijanden.

'Peaky Blinders' seizoen 6 gaat in première op zaterdag 18 november om 21.00 uur op BBC First

Het BAFTA-bekroonde 'Peaky Blinders' keert terug naar BBC First voor een zesde seizoen. In dit seizoen zien we Cillian Murphy ('Oppenheimer', 'Dunkirk', 'Inception') weer in de rol van Tommy Shelby, Paul Anderson ('Sherlock Holmes: A Game of Shadows') als Arthur Shelby, Finn Cole ('Animal Kingdom') is terug als Michael Gray, en Sophie Rundle ('Gentleman Jack', 'Bodyguard') als Ada Thorne. In dit seizoen voegt ook Line of Duty-ster Stephen Graham zich bij de sterrencast.

In het ruige en arme Birmingham van na de Eerste Wereldoorlog worden Tommy Shelby en zijn beruchte familie steeds machtiger en bekender. In seizoen zes wordt hun verhaal vervolgd, als Tommy naar Amerika gaat waar het einde van de drooglegging nieuwe kansen biedt. Maar hij wordt geconfronteerd met een nieuw gevaar als een oude vijand eindelijk in actie komt.

'Ms. Fisher’s Modern Murder Mysteries' seizoen 2 gaat in première op zondag 19 november om 20.00 uur op BBC First

Speels maar nooit spottend, uitbundig maar nooit naïef, zo vervolgt Peregrine Fisher (Geraldine Hakewill - 'Wanted', 'The Pretended One') haar missie om in de voetsporen van haar beroemde tante te treden.

In het eerste seizoen zagen we hoe Peregrine de basisvaardigheden van een detective onder de knie kreeg, en zichzelf bewees tegenover haar oudere en wijzere mentors van de Adventuresses’ Club. In het tweede seizoen wordt Ms. Fisher vooral uitgedaagd door de moeilijke beslissingen die ze moet maken in haar privéleven. Nu ze begint te wennen aan haar relatie met Detective James Steed (Joel Jackson - 'Jungle', 'Peter Allen: Not the Boy Next Door'), denkt James al aan trouwen, wat het stel met hun verschillende meningen tegenover elkaar zet.

Terwijl de misdaden zich blijven opstapelen in de straten van Melbourne in de jaren ’60, twijfelt onze speurneus of ze een huwelijk, haar carrière en het leven van een Adventuress wel allemaal tegelijk kan volhouden. In dit nieuwe seizoen onderzoeken Peregrine, James en de rest een stewardessenschool, een hondenshow, een bowlingbaan en een duivenclub.

'The Madame Blanc Mysteries' seizoen 2 gaat in première op vrijdag 24 november om 21.00 uur op BBC First

De gezellige comedy-crime serie 'The Madame Blanc Mysteries' is terug met een tweede seizoen. Maker en mede-schrijfster Sally Lindsay is terug in de hoofdrol als Jean White, en mede-schrijfster Sue Vincent is te zien als monteur Gloria. In seizoen twee, dat begint met een kerstspecial, wordt Jean weer in de wereld van antiek gezogen en blijkt ze heel belangrijk bij het oplossen van een reeks misdaden en mysteries die zich afspelen in het prachtige dorpje Sainte Victoire.

De bekende gezichten van Sainte Victoire keren ook terug met Steve Edge ('Phoenix Nights') als taxichauffeur en klusjesman Dom, en Sue Holderness ('Only Fools and Horses') en Robin Askwith ('Confessions') als rijke expats Judith en Jeremy. In seizoen twee wordt deze cast vergezeld door bekende namen als Tony Robinson ('Blackadder'), Lee Boardman ('Enola Holmes') en Harriet Thorpe ('Absolutely Fabulous').

'Guilt' seizoen 3 gaat in première op zondag 26 november om 21.00 op BBC First

Het bekroonde komediedrama 'Guilt' keert terug naar BBC First voor het derde en laatste seizoen. Mark Bonnar ('Catastrophe', 'Line of Duty', 'The Rig and Unforgotten') en Jamie Sives ('Chernobyl', 'Frontier', 'Game Of Thrones') zijn te zien als de twee herenigde broers Max en Jake, maar nieuwe en oude vijanden zorgen ervoor dat ze steeds wanhopiger zoeken naar een oplossing voor hun problemen. Diep in hun verleden gravend hopen de twee broers een toekomst te vinden zonder gevaar… en zonder elkaar.

Mark Bonnar en Jamie Sives worden dit seizoen vergezeld door een geweldige cast, waaronder David Hayman ('Help', 'Avenger'), Amelia Isaac Jones ('Beast of Burden'), Tamsin Topolski ('Slow Horses', 'The Diplomat'), Isaura Barbé-Brown ('The Gold', 'Toast of Tinseltown'), Euan MacNaughton ('Outlander', 'Bridgerton'), Anita Vettesse ('Mayflies', 'Vigil') en Anders Hayward ('Life After Life').

In oktober kan je de volgende series blijven kijken op BBC First:

'Sister Boniface Mysteries' elke maandag om 21.00 uur tot 6 november

'Ms. Fisher’s Modern Murder Mysteries' elke zondag om 20.00 uur tot 12 november

'Murdoch Mysteries' elke werkdag om 20.00 uur tot 6 november

'The madame Blanc Mysteries' seizoen 1 elke vrijdag om 21.00 uur tot 17 november

'The Following Events are based on a Pack of Lies' elke zondag om 21.00 uur tot 19 november

'Scott and Bailey' elke donderdag om 21.00 uur tot 21 december

'Darby and Joan' elke dinsdag om 21.00 uur tot 19 december