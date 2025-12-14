Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
Schaapje is uitgeblaat in 'The Masked Singer'

PowNed onderzoekt of jongeren nog willen dienen

zondag 14 december 2025

Driekwart van de jongeren zegt niet te willen vechten als er oorlog uitbreekt. Terwijl de spanningen oplopen, onderwerpt Mark Baanders zichzelf aan Defensie-testen om te onderzoeken of generatie Z ons land nog wil én kan verdedigen.

Defensie trekt ondertussen alles uit de kast om jongeren te bereiken. Naast de bekende dienstplichtbrief voor elke 17-jarige liggen er nieuwe routes klaar: het Dienjaar, weerbaarheidstrainingen voor reservisten en militaire minors op hogescholen en universiteiten. De ambitie is groot: binnen vijf jaar moeten er 100.000 militairen klaarstaan. Zelfs kroonprinses Amalia geeft het voorbeeld door zich via het Defensity College op te laten leiden als reservist.


Maar willen jongeren wel? Die vraag staat centraal in de aflevering. Mark spreekt onder anderen de 23-jarige Rick, die het Dienjaar volgt en zegt wél te willen vechten als het moet. Hij draait mee in een training voor drone-piloten in een nagebouwd dorp en doorloopt zelf de sollicitatieprocedure bij Defensie om te testen hoe ver hij komt.

Ook critici van het defensiebeleid laten hun stem horen, naast oud-commandant der Strijdkrachten Mart de Kruif, die vertrouwen heeft in de nieuwe generatie maar tegelijk waarschuwt voor de ernst van de geopolitieke situatie.

'Powned of View: Gaan we met Gen-Z de oorlog winnen?', maandag 15 december om 21.30 uur op NPO 3 en NPO Start.


Taylor Swift - The Life Of A Showgirl (Sweet And Vanilla Perfume) (LP)
CD
Beste Zangers Seizoen 2025 (CD)
CD
Metejoor - 3 (CD)
CD
Persbericht PowNed
https://www.powned.tv/
Meer artikels over PowNed
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm logo

Van rekkenvuller in de Colruyt tot megacomedyster in Vlaanderen en ver daarbuiten: dat is de switch die Philippe Geubels op enkele jaren tijd heeft gemaakt. De impact van die plotse bekendheid op zijn leven was de inspiratiebron voor zijn theatershow 'Hoe moet het nu verder?'. Goed voor talloze hilarische beslommeringen over het BV-schap, en zoals het iemand betaamt die eenzaam aan de top staat, over de wanhopige zoektocht naar liefde. 'Hoe moet het nu verder?': na 210 uitverkochte voorstellingen overal te lande, nu eindelijk op tv.

'Philippe Geubels - Hoe moet het nu verder ?', om 21.50 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 19:00
    VRT NWS journaal 19u
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 19:10
    Professor T: UK
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 19:05
    Ongezien
    05:15
    Geen uitzending
  • 19:00
    VTM Nieuws
    06:55
    Sprookjes van Klaas Vaak
  • 19:05
    Steenrijk, Straatarm
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 18:45
    House
    06:00
    Qmusic
  • 19:00
    'Allo 'Allo!
  • 19:05
    Sugarplummed
    07:20
    A Christmas Reunion
  • 18:50
    EHBL
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 18:40
    De Slimste Mens Ter Wereld
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 18:35
    Criminal Minds
    01:00
    Fire Country
  • 18:55
    Two and a Half Men
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 18:50
    A European Christmas
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 18:30
    Cold Justice
    05:00
    Geen uitzending
  • 19:10
    Logistics TV
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 19:10
    Wonen
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 19:15
    Peppe's Emilia-Romagna
  • 19:00
    Shakespeare and Hathaway: Private Investigators
    01:30
    London Kills
  • 19:05
    Law & Order: Organized Crime
    06:50
    Storage Wars
  • 18:55
    NOS Studio Sport Voetbal
    07:00
    NOS Journaal 07.00 uur
  • 18:15
    Podium Klassiek
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 19:00
    NOS Jeugdjournaal
    06:55
    Ta-daaa!