PowNed onderzoekt of jongeren nog willen dienen

Driekwart van de jongeren zegt niet te willen vechten als er oorlog uitbreekt. Terwijl de spanningen oplopen, onderwerpt Mark Baanders zichzelf aan Defensie-testen om te onderzoeken of generatie Z ons land nog wil én kan verdedigen.

Defensie trekt ondertussen alles uit de kast om jongeren te bereiken. Naast de bekende dienstplichtbrief voor elke 17-jarige liggen er nieuwe routes klaar: het Dienjaar, weerbaarheidstrainingen voor reservisten en militaire minors op hogescholen en universiteiten. De ambitie is groot: binnen vijf jaar moeten er 100.000 militairen klaarstaan. Zelfs kroonprinses Amalia geeft het voorbeeld door zich via het Defensity College op te laten leiden als reservist.

Maar willen jongeren wel? Die vraag staat centraal in de aflevering. Mark spreekt onder anderen de 23-jarige Rick, die het Dienjaar volgt en zegt wél te willen vechten als het moet. Hij draait mee in een training voor drone-piloten in een nagebouwd dorp en doorloopt zelf de sollicitatieprocedure bij Defensie om te testen hoe ver hij komt.

Ook critici van het defensiebeleid laten hun stem horen, naast oud-commandant der Strijdkrachten Mart de Kruif, die vertrouwen heeft in de nieuwe generatie maar tegelijk waarschuwt voor de ernst van de geopolitieke situatie.

'Powned of View: Gaan we met Gen-Z de oorlog winnen?', maandag 15 december om 21.30 uur op NPO 3 en NPO Start.