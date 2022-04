Portret van... pater Frans van der Lugt in 'Kruispunt'

'We willen niet sterven door pijn en honger. We willen leven.' Dat was het laatste bericht dat pater Frans van der Lugt vanuit Syrië de wereld in stuurde, een noodkreet vanuit de belegerde stad Homs.

Het was januari 2014. In 'Kruispunt' een portret van deze pater-jezuïet, die ondanks geweld en hongersnood weigerde Homs te verlaten. In april 2014 werd hij in de tuin van zijn klooster door het hoofd geschoten. Familie en vrienden over pater Frans van der Lugt en zijn boodschap voor de wereld.

Pater Frans is ook na zijn dood nog altijd een inspiratiebron. Oud-diplomate en arabiste Petra Stienen: 'Pater Frans zocht naar verbinding tussen mensen, ongeacht geloof of achtergrond. Zeker in deze tijd, nu het oorlog is, is dat heel actueel.'

'Pater Frans heeft mij gevormd tot de persoon die ik nu ben', zegt Dema Nazha, een jonge Syrische vrouw die met hem samenwerkte tijdens de belegering van Homs. 'Hij zag altijd het goede in mensen en benaderde ze met liefde. Dat heeft mijn blik op mensen veranderd.'

Bijna 50 jaar woonde en werkte pater Frans in Syrië. Hij werd vermoord om wie hij was en wat hij deed. Toch is zijn zaligverklaring waarschijnlijk definitief van de baan. Opmerkingen in 2009, waarin hij vraagtekens zette bij de omvang van het seksueel misbruik in de kerk zijn hier debet aan. 'Met zo’n dossier kan je iemand niet voordragen voor een zaligverklaring, aldus Jan Stuyt, voormalig secretaris van de jezuïeten in Nederland en Vlaanderen. Het is heel jammer maar Frans blijft inspireren, ook al staat het bordje zaligverklaard niet achter zijn naam.'

Zo denkt zijn familie er ook over, zeggen zijn broer Henri en zijn nicht Anne Claire van der Lugt. Pater Frans organiseerde vele wandeltochten waaraan duizenden mensen, vooral jongeren, deelnamen. Om hem te gedenken én om geld op te halen voor zijn projecten in Syrië, organiseerde Anne Claire deze week een pelgrimstocht van Amsterdam naar Den Bosch: de Walk for Homs. 'Mijn oom heeft zoveel moois moeten achterlaten. Zijn projecten wil ik graag weer nieuw leven in blazen en hoe kan dat beter dan door letterlijk in zijn voetsporen te treden.' De vader van Anne Claire, Henri van der Lugt, is de jongste broer van pater Frans. 'Frans heeft een opvangcentrum voor verstandelijk beperkten opgezet, tevens vormingscentrum om mensen van verschillende geloven bij elkaar te brengen. Dat ligt nu in puin en er is geld nodig om dat weer op te bouwen.'

