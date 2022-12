Portret van Lee Towers bij AVROTROS

Lee Towers (76), de Nederlandse zanger die met zijn op Amerikaanse leest gestoelde gala-concerten een stukje Las Vegas naar Nederland bracht. Daarmee zette hij de toon voor vele artiesten om grote shows voor een breed publiek te maken.

Leen Huizer, zoals hij echt heet, werd bekend door hits als You’ll Never Walk Alone, Sweet Caroline en I Can See Clearly Now. In dit portret vertelt Lee zelf over zijn indrukwekkende carrière. Zijn verhaal wordt afgewisseld met unieke beelden uit zijn eigen archief. Ook andere artiesten komen aan het woord over de zanger. Zo vertelt Anita Meyer uitgebreid over het vakmanschap en haar vriendschap met Leen. René Froger roemt het ondernemerschap en Hans van Amerongen, oud promotor van Ahoy, vertelt over de samenwerking bij de Gala of the Year shows.

'Portret Lee Towers', donderdag 29 december om 17.10 uur bij AVROTROS op NPO 1.