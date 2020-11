Portret van advocatenechtpaar Geert-Jan en Carry Knoops in 'De TV Show'

In de TV show een uitgebreid portret van het advocatenechtpaar Geert-Jan en Carry Knoops. De ex-marinier en de verloskundige troffen elkaar voor het eerst op het advocatenkantoor van mr. Max Moszkowicz. Carry: 'Ik viel bijna flauw toen ik hem zag'.

Ze begonnen hun eigen praktijk en doen de grootste strafzaken, zijn specialisten in het heropenen van zaken (Julio Poch) en ze zijn wereldwijd actief, van China tot Amerika, waar Obama advies vroeg wat te doen met de gevangenis Guantanamo Bay.

Een echtpaar in de top van de advocatuur is een unicum. Hoe werken ze samen? Maar wie kent Knoops de bokser en diepzeeduiker? Wat weten we over het traumatische oorlogsverleden van Carry? Zo ongeveer haar hele familie is uitgemoord, haar moeder overleefde een van de dodenmarsen. Voor het eerst krijgen we een beeld van hun leven buiten de rechtszaal en de tv-studio. Zo trouwden ze twee keer, gaven elkaar na 27 jaar opnieuw het ja-woord met een belangrijke reden.

Verder de 8-jarige Jayden Ordoñez. Het Hilversumse jongetje met de achternaam van zijn Colombiaanse vader wordt gezien als hét pianotalent van de toekomst. Hij speelde nog geen jaar, toen hij op zijn 7e al een groot internationaal concours won.

