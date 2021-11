Politie toont beelden rond daders fatale overval Sjaak de Groot in 'Opsporing Verzocht'

De politie in Noord-Holland doet al langere tijd onderzoek naar een aantal zeer gewelddadige overvallen die afgelopen jaar zijn gepleegd. Bij één van die overvallen, op maandag 14 juni, kwam de 72-jarige Sjaak Groot uit Berkhout om het leven.

Meneer Berkhout werd vermoedelijk gedood na een confrontatie met een aantal insluipers in zijn huis aan het Oosteinde. Er is nog altijd een beloning van 15.000 euro in dit onderzoek.

Er lijken nu concrete aanwijzingen te zijn dat er een verband is tussen de overvallen. Heel snel na de fatale overval op meneer Groot werd in 'Opsporing Verzocht' een eerste getuigenoproep gedaan. Mede door input van kijkers kan de politie nu nieuwe informatie in het onderzoek delen.

Actueel: fataal schietincident Apeldoorn

In de nacht van afgelopen woensdag op donderdag werd aan de Kervelstraat in Apeldoorn geschoten bij een pand. Een bewoner overleed daarbij. Vanavond wordt in de uitzending de laatste stand van zaken in het onderzoek gegeven en informatie over de schutter gedeeld.

Dood Knut-de-Poezenman: nieuwe getuige gezocht

De politie is nog altijd bezig met het onderzoek naar de gewelddadige dood van Knut Rietveld. Knuts lichaam werd op 28 mei in zijn woning aan de Kringdans in Capelle aan den IJssel gevonden. Mogelijk is een date meneer Rietveld fataal geworden. Het rechercheteam laat vanavond beeld zien van een nieuwe onbekende, dringend gezochte getuige.

Bezoek aan dierenwinkel loopt slecht af

Een inwoonster van Ede dacht 26 augustus even snel wat hondenvoer te kopen in winkelcentrum Bellestein. Op bewakingsbeelden is te zien dat de vrouw in de gaten wordt gehouden door een man, die haar even later gewelddadig berooft. De beelden van de dader zijn dermate goed, dat de politie hoopt dat de man snel herkend wordt.

Daarnaast aandacht voor een onbekende verdachte bij een drugslab in Lewedorp, een winkeldief in Deventer en resultaten van de vorige uitzending.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 2 november om 21.20 ur bij AVROTROS op NPO 1.