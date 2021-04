Politie toont beelden betrokkenen dood onschuldige Roudile Paquay in 'Opsporing Verzocht'

Roudile Paquay (29) was gelukkig getrouwd en een zeer geliefd medewerker van een GGZ-instelling in Haarlem. Op zondag 14 februari vroeg een vriend of hij met hem mee wilde gaan om hem even te helpen. Toen Roudile rond 20.00 uur uit de auto stapte op het Van Limburg Stirumplein in Amsterdam, werd hij vrijwel direct neergeschoten.

Hij overleed ter plekke. Roudile is vermoedelijk slachtoffer van een conflict waar hij niets mee te maken had. Vanavond toont de politie Amsterdam beelden van meerdere mannen die vermoedelijk betrokken zijn bij deze beschieting. De weduwe van Roudile vertelt over die fatale dag.

Granaat ketst af op woonhuis: gezin met 4 jonge kinderen ontkomt aan ramp

In de nacht van 11 januari werd een aanslag gepleegd op een woonhuis aan de Kronenburg in Rotterdam. Op beelden is te zien hoe het pand door een man onder schot wordt gehouden, terwijl een andere dader stenen gooit en een derde een handgranaat richting de bovenverdieping mikt. Daar lagen op dat moment 4 jonge kinderen te slapen. Omdat de granaat afketst vielen er geen gewonden, maar werd er wel grote schade aangericht.

Dader van moord op 'Polletje' is linkshandig

Op 4 maart werd in Amsterdam de 56-jarige Martin van de Pol voor de ogen van zijn 7-jarig dochtertje geliquideerd. Van de Pol had het meisje net uit school gehaald toen hij op de Alexander Dumaslaan van dichtbij werd geliquideerd. In 'Opsporing Verzocht' vanavond beelden van de dader, waarop te zien is dat de schutter linkshandig is.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 6 april om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1.