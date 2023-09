Politie hoopt in 'Opsporing Verzocht' op doorbraak rond dood van Rishi

Op donderdagochtend 20 april werd de 37-jarige Rishi Rampadarath doodgeschoten op een parkeerplaats in Houten. Rishi was net daarvoor uit zijn ouderlijk huis vertrokken om naar zijn werk te gaan.

Zijn moeder en vriendin waren de eersten die bij hem waren, maar konden niets meer voor hem doen. Vanavond deelt het rechercheteam nieuwe aanknopingspunten rond Rishi’s dood, waaronder een belangrijk geluidsfragment. Het is een opname die start nèt voor de fatale schoten, waarop Rishi en de vermoedelijke schutter zijn te horen. Daarnaast worden beelden en een compositietekening gedeeld waarop mogelijk belangrijke getuigen te zien zijn.

Coldcase moord 1990: ‘Onze moeder is nooit meer in de winkel geweest’

Er is een verhoogde beloning rond de roofmoord op winkelier Hans van der Mee in 1990 in Rotterdam. Sinds vandaag is die 30.000 euro. Van der Mee werd op 14 februari in zijn eigen winkel voor huishoudelijke apparatuur aan de Ruilstraat van dichtbij doodgeschoten door één van de nog altijd gezochte twee daders. Van der Mee wilde vermoedelijk zijn eigendommen en zijn echtgenote beschermen. Hun kinderen vertellen vanavond in de uitzending hoe hun inmiddels overleden moeder na die fatale dag nooit meer de zaak in is geweest.

In 'Opsporing Verzocht' ook een reconstructie rond het misdrijf, informatie rond de destijds gevonden sporen en signalementen van de daders. De politie houdt er overigens rekening mee dat er destijds na de moord onenigheid kan zijn ontstaan tussen beide mannen, omdat de ene dader de dupe is geworden van de keuze van de ander om meneer van der Mee neer te schieten.

Nieuw bewakingsbeeld rond incidenten Groningen/Oude Pekela/Winschoten

De politie in Noord-Nederland is sinds juli bezig met een omvangrijk onderzoek naar meerdere geweldsincidenten. Onder andere in Groningen en Winschoten zijn de afgelopen twee en een halve maand explosieven achtergelaten en panden beschoten. Vanavond deelt het rechercheteam nog niet eerder vertoonde beelden van twee beschietingen in Oude Pekela, een poging in Winschoten en een auto die bij de drie incidenten is gefilmd.

Verder onder meer aandacht voor een babbeltruc die de laatste tijd weer veel wordt gebruikt, beelden van een insluiping en nieuwe sporen rond een misdrijf in Margraten.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 26 september om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.