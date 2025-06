'Pointer' (KRO-NCRV) start internationale factcheck-marathon rond NAVO-top

Nederland bereidt zich voor op de NAVO-top op 24 en 25 juni in Den Haag.Net als bij de vorige NAVO-toppen wordt er veel desinformatie verwacht. Daarom gaat 'Pointer' (KRO-NCRV) vanaf donderdag 19 juni met 7 Nederlandse ťn Belgische redacties claims over de NAVO-top en veiligheidsthema's die op de top worden besproken, factchecken.

Wereldleiders, defensietop, ministers en duizenden delegatieleden komen samen in Den Haag om de veiligheid in de wereld te bespreken. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) maakte eerder bekend dat ze zich voorbereiden op desinformatiecampagnes rond de NAVO-top. Ook bij de vorige NAVO-toppen in de VS en Litouwen ging desinformatie rond over de top.

Belgisch-Nederlandse samenwerking

Van 19 tot en met 25 juni gaan redacties van Pointer, AD en de regiotitels, Nieuwscheckers, de Belgische publieke omroepen VRT en RTBF, Factcheck Vlaanderen, Knack en deCheckers claims die voorbijkomen over de NAVO-top factchecken. Het publiek kan de factcheckers tippen over opvallende claims van politici, opiniemakers en influencers.

Ludo Hekman (eindredacteur 'Pointer'): 'Na het succes van de eerste internationale factcheck-marathon in Brussel vorig jaar rond de Europese verkiezingen, slaan we wederom de handen ineen met onze Nederlandse én Belgische collega’s. We werken deze editie vooral online samen om de feiten van de fictie te onderscheiden in de grote stroom berichten die er over de NAVO-top rond zal gaan'.

'Pointer' deelt de resultaten op verschillende manieren:

- Alle factchecks worden gedeeld via online artikelen en gebundeld op pointer.nl/navo

- In een dagelijkse korte online video bespreekt presentator Marijn Frank de meest spraakmakende claim die de factcheckers die dag zijn tegengekomen.

- In een online quiz kun je zelf testen of je de mis- en desinformatie weet te spotten. Iedere dag voegt 'Pointer' nieuwe vragen toe én geeft de lezer tips om technieken die bij mis- en desinformatie horen te herkennen.

- 19 juni worden de resultaten van een groot onderzoek naar Russische propaganda-sites besproken in de uitzending van 'Spraakmakers' op NPO Radio 1.

- In de tv-uitzending van zondag 22 juni duikt 'Pointer' in de stortvloed aan Russische desinformatie rond de oorlog in Oekraïne. Meerdere Nederlanders blijken zeer actief in de verspreiding daarvan.

Prebunks

Naast het debunken van misinformatie in factchecks publiceert 'Pointer' ook dit jaar ‘prebunks’. In korte online video’s weerlegt 'Pointer Checkt'-presentator Benji Heerschop pro-actief misinformatie. De prebunks werden vorig jaar bekroond met een NPO Innovatie award.

'Pointer Factcheck', vanaf donderdag 19 juni iedere dag via pointer.nl/navo en de socials.