'Pointer': dood aan de grens

De Pakistaanse vluchteling Muhammed Gulzar wordt bij de grens van Turkije en Griekenland neergeschoten. Wie is er verantwoordelijk voor zijn dood?

De Turkse president Erdogan gooit eind februari opeens de grens met Griekenland open. De druk op Turkije, dat de migrantenstroom zou opvangen, is te groot. Steun vanuit de EU blijft uit, en dus gooit Erdogan de grenzen open om de EU zelf de druk te laten ervaren. Hij zet bussen in om migranten naar Pazarkule te brengen, de grensovergang tussen het Turkse Edirne en het Griekse Kastanies.

Bij schermutselingen aan de grens tussen Griekenland en Turkije loopt het uit de hand. Mensen raken gewond en er valt ook een dode: de Pakistaanse vluchteling Mohammed Gulzar. Hij is in z’n zij geraakt en sterft ter plekke. Turkije en Griekenland beschuldigen elkaar over en weer, ontkennen alle aantijgingen en fabriceren nepnieuws om de ander zwart te maken. Griekenland ontkent dat er gewonden zijn gevallen en al helemaal dat iemand is gedood, en zet zelfs ambassades in om elk nieuws over de incidenten tegen te houden. Pointer besluit daarom samen met een collectief van internationale onderzoeksjournalisten onderzoek te doen naar de situatie. En reconstrueerde de dood van Muhammed Gulzar. Wie is er verantwoordelijk?

