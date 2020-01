'Podium Witteman': Vincent de Kort & Alexandre Tharaud

Paul Witteman ontvangt dirigent Vincent de Kort, pianist Alexandre Tharaud, contrabassist Sasha Witteveen, Duo Serenissima, Club Classique en Fuse!

In Pauls Jonge Helden deze week de 16-jarige contrabassist Sasha Witteveen. Zij is hét grootste talent van Nederland op haar instrument. In 'Podium Witteman' speelt Sasha een hondsmoeilijk stuk van Niccolò Paginini dat oorspronkelijk is geschreven voor viool.

In het nieuwe jaar gaan we door met de Melodie van de Maand! Dirigent Vincent de Kort, o.a. bekend als jurylid van het programma Maestro, legt uit wat het geheim is van het Adagietto uit de Vijfde Symfonie van Gustav Mahler. Het onvolprezen Club Classique komt spelen!

De Franse meesterpianist Alexandre Tharaud is in Nederland en speelt een karakterstuk van François Couperin, een van de grootste Franse componisten uit de 18de eeuw..

Duo Serenissima bestaat uit de Canadese sopraan Elisabeth Hetherington en de Nederlandse luitist David Mackor. Het duo heeft zich toegelegd op de muziek van de 16de en 17de eeuw. In 'Podium Witteman' voert het duo liederen uit van Italiaanse nonnen die hun boekje ver te buiten gingen door vooruitstrevende muziek te schrijven.

Huisband Fuse is fan van de jonge Amerikaanse componiste Caroline Shaw en speelt maar liefst twee stukken van haar!

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna twee keer herhaald: op maandag rond middernacht en op zaterdagmiddag om 14.20 uur.

'Podium Witteman', zondag 19 januari van 18.10 tot 19.10 uur op NPO 2.