'Podium Witteman' met Met Lucas & Arthur Jussen, Andreas Scholl en Henk van der Meulen

Foto: NTR - © Lilian van Rooij 2019

Paul Witteman ontvangt de pianisten Lucas en Arthur Jussen, countertenor Andreas Scholl en pianiste Tamar Halperin, muziekkenner Henk van der Meulen en pianist Rangel Silaev.

De broers Lucas en Arthur Jussen zijn graag geziene gasten in 'Podium Witteman'. In het najaar verscheen hun cd met muziek van Bach en dat is zoals inmiddels algemeen bekend de favoriete componist van Paul. Een mooie aanleiding voor een bezoek in onze speciale kerstuitzending!

De bij leven al legendarische Duitse countertenor Andreas Scholl was eerder te gast in 'Podium Witteman'. Dit keer komt hij met zijn echtgenote, de pianist Tamar Halperin. Het echtpaar is op tournee met het programma ‘The Twilight People’, gewijd aan liederen over licht en duisternis, begin en einde.

Conservatoriumdirecteur en muziekkenner Henk van der Meulen komt weer vertellen over een grensverlegger in de muziek. Dit keer de Franse componist Hector Berlioz die in 1830 de wereld op zijn kop zette met zijn 'Symphonie fantastique'! Pianist Rangel Silaev, een supertalent van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, speelt muziek uit die symfonie.

December is sprookjesmaand in Korties Kwesties. Floris Kortie vertelt het verhaal van 'De Notenkraker', met daarbij de prachtige balletmuziek van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski. Daarin is een speciale rol weg gelegd voor de sprookjesachtige klanken van de celesta. Het Matangi Quartet speelt samen met de Spaanse Celia García-García op celesta.

In 'Podium Witteman Extra' kunt u kijken naar de documentaire 'Jeux', waarin de gebroeders Jussen worden gevolgd tijdens cd-opnames en een optreden in het Concertgebouw. 'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna twee keer herhaald: op maandag rond middernacht en op zaterdagmiddag om 14.20 uur.